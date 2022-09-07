В России разрабатывают новую систему защиты от кредитных мошенников

ВТБ разрабатывает систему для защиты клиентов от оформления кредитов под воздействием мошенников. Решение будет отслеживать возможное участие злоумышленников на всех этапах процесса: от подачи клиентом заявки до получения денег. При обнаружении угрозы система сама остановит выдачу кредита, предотвратив вывод денег на счета мошенников. Об этом рассказал на ВЭФ-2022 заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

В основе системы будет лежать скоринговая модель, которая позволит оценивать кредитные заявки с точки зрения потенциального влияния мошенников на действия клиента. Искусственный интеллект, используя «базу знаний», сможет выявлять отклонения от стандартного поведения заёмщика. Они могут сигнализировать о том, что к интернет-банку или мобильному приложению клиента получили доступ злоумышленники либо заёмщик уже оказался под влиянием очередной «кредитной легенды» мошенников и не оценивает свои действия на должном уровне. Если число таких сигналов будет критическим, система выдаст отрицательное решение по кредитной заявке, остановив преступную схему.

«Попадая под „гипноз“ злоумышленников, клиенты не просто теряют свои средства, но и остаются с миллионными долгами перед банками. К сожалению, списанием таких долгов проблему не решить: значительная часть потерянных средств остаётся на совести мошенников. Мы призываем бороться не с последствиями, а с причиной этого явления, чтобы при выдаче кредита быть уверенными, что заёмщик действует по собственной воле», — комментирует Анатолий Печатников.

По словам Печатникова, новый функционал позволит защитить минимум 2 млрд рублей клиентских средств ежегодно, сократив ущерб от действий злоумышленников.