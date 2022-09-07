В Швейцарии людей могут сажать в тюрьму за чрезмерное отопление домов
Для экономии электроэнергии в стране запрещается даже использование инфракрасных обогревателей
7 сентября 2022, 08:23, Илья Звягинцев
Жителей Швейцарии предупредили о том, что предстоящей зимой им нельзя нарушать правительственные директивы при нехватке газа. Об этом сообщает Blick.
Пресс-секретарь министерства экономики Маркус Спурндли рассказал о том, что отступлением от норм будет считаться поддержание температуры в доме выше +19 градусов.
По его словам, нарушение директивы является преступлением и должно преследоваться.
В стране для экономии электроэнергии запрещается использование инфракрасных обогревателей. Сауны и бассейны должны оставаться холодными.
Искать нарушителей будут при помощи выборочных проверок.
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