В Швейцарии людей могут сажать в тюрьму за чрезмерное отопление домов

Жителей Швейцарии предупредили о том, что предстоящей зимой им нельзя нарушать правительственные директивы при нехватке газа. Об этом сообщает Blick.

Пресс-секретарь министерства экономики Маркус Спурндли рассказал о том, что отступлением от норм будет считаться поддержание температуры в доме выше +19 градусов.

По его словам, нарушение директивы является преступлением и должно преследоваться.

В стране для экономии электроэнергии запрещается использование инфракрасных обогревателей. Сауны и бассейны должны оставаться холодными.

Искать нарушителей будут при помощи выборочных проверок.