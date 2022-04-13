В «Яндекс. Такси» объявили о повышении тарифов на поездки в регионах России
Предприниматели отмечают, что обслуживание автомобилей в последнее время сильно подорожало, что и привело к повышению цен на такси
13 апреля 2022, 09:20, Илья Звягинцев
Сервисы «Яндекс. Такси» и «Яндекс. Доставка» начали поднимать тарифы в регионах России. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу агрегатора.
Представители сервиса пояснили, что изменений стоит ожидать уже в апреле, после того как компания оповестит перевозчиков.
В «Яндексе» отметили, что повышение тарифов обусловлено ростом цен на обслуживание и содержание автомобилей. Перевозчики объясняют это подорожанием запчастей, полисов ОСАГО и расходных материалов. При этом водители долго простаивают без заказов, потому что их число снизилось.
Повышение тарифов должно уравнять ситуацию.
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