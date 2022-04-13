В «Яндекс. Такси» объявили о повышении тарифов на поездки в регионах России

Сервисы «Яндекс. Такси» и «Яндекс. Доставка» начали поднимать тарифы в регионах России. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу агрегатора.

Представители сервиса пояснили, что изменений стоит ожидать уже в апреле, после того как компания оповестит перевозчиков.

В «Яндексе» отметили, что повышение тарифов обусловлено ростом цен на обслуживание и содержание автомобилей. Перевозчики объясняют это подорожанием запчастей, полисов ОСАГО и расходных материалов. При этом водители долго простаивают без заказов, потому что их число снизилось.

Повышение тарифов должно уравнять ситуацию.