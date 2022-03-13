Во «ВКонтакте» запустили сервис по поддержке предпринимателей
Компания также усилила работу службы поддержки, чтобы обрабатывать все входящие заявки
13 марта 2022, 19:31, Илья Звягинцев
VK запустил сервис по поддержке предпринимателей, который позволит им быстро настроить все необходимые процессы на платформе. Об этом сказано в официальном заявлении VK.
«Понимая запрос и потребности предпринимателей в новых условиях, VK запускает направление поддержки малого и среднего бизнеса», — сказано в сообщении.
В компании также отметили, что усилена работа службы поддержки, для того чтобы все обращения были обработаны.
Для того чтобы представители малого и среднего бизнеса смогли оперативно перенести свою базу подписчиков, VK разработал систему коротких ссылок и QR-кодов.
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