Во «ВКонтакте» запустили сервис по поддержке предпринимателей

VK запустил сервис по поддержке предпринимателей, который позволит им быстро настроить все необходимые процессы на платформе. Об этом сказано в официальном заявлении VK.

«Понимая запрос и потребности предпринимателей в новых условиях, VK запускает направление поддержки малого и среднего бизнеса», — сказано в сообщении.

В компании также отметили, что усилена работа службы поддержки, для того чтобы все обращения были обработаны.

Для того чтобы представители малого и среднего бизнеса смогли оперативно перенести свою базу подписчиков, VK разработал систему коротких ссылок и QR-кодов.