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Во всём виноват нотариус? Что тормозит выплаты пострадавшим клиентам "Жилфонда"

В агентстве недвижимости заверили, что накопленных средств хватит, чтобы выполнить данные людям обязательства

25 января 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Все пострадавшие клиенты ООО "Жилфонд Барнаул" в ближайшее время получат компенсации. Об этом amic.ru сообщили в новосибирском филиале со ссылкой на нового управляющего – индивидуального предпринимателя Екатерину Исайченко. Вернуть деньги раньше у юридического лица не было возможности из-за проволочек при переоформлении документов. Без них получить доступ к банковскому счёту было невозможно.

Как ранее сообщал amic.ru, на пост управляющей ООО "Жилфонд Барнаул" Екатерина Исайченко была назначена 29 декабря 2022 года. Внесение изменений в учредительные документы проходило через нотариуса. Однако тот, со слов "Жилфонда", допустил ошибку, а обнаружилось это только через неделю.

"В оперативном порядке документы на изменение в ЕГРЮЛ были поданы повторно. И только 21 января 2023 года Екатерина Исайченко получила все необходимые полномочия. В данный момент идёт оформление доступа к банковскому счёту компании. И в ближайшее время пострадавшие получат компенсации", – говорится в ответе на запрос.

Как следует из материалов на сайте налоговой инспекции, ООО "Жилфонд Барнаул" зарегистрировано в Москве. Первоначально заявление о регистрации изменений было подано в МИФНС № 16 по Алтайскому краю. Вероятно, по этой причине в регистрации изменений было отказано. Повторно документы были поданы уже в одну из московских ИФНС по месту регистрации общества с ограниченной ответственностью.

В "Жилфонде" также отметили, что со всеми пострадавшими велась деловая переписка и никто не оставался без внимания и актуальной информации о том, как продвигается решение его проблемы.

"В сложившейся ситуации "Жилфонд" действует максимально оперативно и строго соблюдает свой главный принцип – обеспечивать безопасность сделок своим клиентам. Это возможно благодаря тому, что за годы успешной работы накоплены не только большой опыт, самые передовые технологии и популярность у населения, но и средства, позволяющие выполнять данные людям обязательства", – подчеркнули в "Жилфонде".

При этом прокомментировать, насколько законны были услуги агентства недвижимости, когда деньги клиентов хранили в индивидуальных ячейках, в "Жилфонде" отказались.

Во время подготовки материала к публикации amic.ru стало известно, что 24 января Екатерина Исайченко получила доступ к счёту.

 

 

Как ранее сообщал amic.ru, пострадавшим клиентам ООО "Жилфонд Барнаул" в ответ на претензии начали вручать гарантийные письма в начале января. В документах компания за подписью нового управляющего в лице Екатерины Исаченко обязалась вернуть ценные конверты, оставленные по договорам хранения. Кому-то деньги обещали вернуть в срок до 31 января, другим – без указания конкретной даты.

"Ещё двум семьям, о которых я знаю, тоже вручили такие письма, но в их случаях почему-то дата возврата не указана", – рассказала одна из пострадавших.

Сколько людей пострадали после пропажи руководителя барнаульского филиала

По последним данным, в деле о мошенничестве ООО "Жилфонд Барнаул" в статусе пострадавших проходит 31 человек. По предварительной информации, в декабре 2022 года руководитель агентства Людмила Авдюхина перестала выходить на связь с клиентами, не выполнила ряд договорных обязательств по сопровождению сделок купли-продажи недвижимости  и скрылась. В полицию стали обращаться потерпевшие с заявлениями о возможном хищении принадлежащих им денежных средств. Люди сообщили, что оставили средства на период сделок в известном агентстве недвижимости, но назад их так и не получили. Точная сумма ущерба пока не называется. В полиции сейчас проводят следственно-оперативные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Следователи не исключают того, что число пострадавших может ещё увеличиться. Граждан, которые также пострадали от действий регионального директора, просят обратиться в ближайший отдел полиции. Людмиле Авдюхиной предъявлено обвинение, она объявлена в розыск. 16 января журналистка Татьяна Долгова в своём Telegram-канале сообщила, что все материалы по делу Авдюхиной передали в Интерпол. По её сведениям, сумма ущерба клиентов превышает 100 миллионов рублей. По одной из версий, женщина вместе со своей семьёй, предположительно, с деньгами клиентов, могла улететь в Турцию. Об этом сообщал со ссылкой на источник в правоохранительных органах Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul.

 

 

Комментарии 35

  • И в ближайшее время пострадавшие получат компенсации"////Что значит компенсации? То есть должны вернуть им их деньги, а им просто что-то компенсируют
    25 января, Гость   Ответить
  • Пострадавшие должны получить все свои деньги + компенсацию и не иначе.
    25 января, Гость   Ответить
  • Что значит компенсации? ***** Обязаны вернуть все деньги, оплатить все материальные издержки пострадавших и временные задержки, также понесённые пострадавшими от противоправных действий мошеннической ОПГ моральные страдания.
    25 января, Гость   Ответить
  • Лишь бы хапнуть))) Моральные страдания... Что еще придумаете? Скажите спасибо, что компания приняла на себя эти риски и будет выплачивать все, что люди отдали. А могли уйти в банкротство и абзац... страдайте дальше. Никого отношения к Жилфонду не имею, но комментарии возмущают!
    25 января, Гость   Ответить
  • Скажите спасибо, что компания приняла на себя эти риски и будет выплачивать все, что люди отдали. ***** Мошенничество под крышей "компании" осознаннно и преднамеренно совершала Организованная Группа Лиц. По Законодательству, в том числе Уголовному Кодексу, они несут ответственность за свои преступления всем своим имуществом - своими квартирами, машинами, ценными вещами.
    25 января, Гость   Ответить
  • Гость, Вот реально спасибо!!! Компания обманула вкладчиков, задерживает выплаты и мы должны сказать спасибо.? Мое мнение ООО "Жилфонд"=шарашкина контора!!! Безопасность вкладов на
    25 января, Гость   Ответить
  • 1) 17 января 2023 года ООО "Жилфонд Барнаул" признан потерпевшим по уголовному делу. 2) Деньги украла не компания, а конкретное физическое лицо. Которое подалось в бега 3) Компания выплачивает клиентам суммы в полном объеме. Вопрос - что сделала полиция для задержания? 22 декабря возбудили уголовное дело 28 декабря объявлена в федеральный розыск. Вы серьезно?? За 6 дней за границу можно уйти ПЕШКОМ. А про международный розыск - это фантазии журналистов или факты? Компания работала, платила налоги. Столкнулась с мошенничеством сотрудника и обратилась в полицию. Что сделала полиция для задержания??
    25 января, Гость   Ответить
  • Название статьи замечательное "Виноват нотариус"
    25 января, Гость   Ответить
  • Гость, Ситуацию не надо было доводить до подачи исковых заявлений. Исайченко говорить приходите я приготовлю вам бумажки, профессионализм зашкаливает, не документы, а бумажки ...Бумажки Екатерина Владимировна в туалете!!!! Вывод......
    25 января, Гость   Ответить
  • Деньги украла не компания, а конкретное физическое лицо. Которое подалось в бега ****** Кто-то всерьёз смеет утверждать, что только "конкретное физическое лицо" знало о наличных миллионах абсолютно незаконно и с нарушением всех норм законодательства МАССОВО взимавшихся на территории ООО "Жилфонд Барнаул"? Это смешно! Тем более, что такая абсолютно незаконная практика имела место быть во всех так называемых "агентствах недвижимости" . И предлагали её буквально всем буквально с порога все риэлторши, ходящие по домам и квартирам, хозяева которых разместили объявления об их продаже. Тут имел место быть массовый преступный сговор организованной преступной группы лиц! И все они должны отвечать по Закону за свои корыстные преступления.
    25 января, Гость   Ответить
  • Гость, "компенсация" это и есть "возврат". Те деньги были украдены и этот факт установлен следствием. Поэтому юридически компания выплачивает компенсацию в размере утраченной суммы.
    25 января, Гость   Ответить
  • Гость, следствие разберется, вину установит суд. А не диванные правоведы в анонимных комментариях
    25 января, Гость   Ответить
  • посмотри посмотрим, можно делать ставки на то вернут или нет деньги пострадавшим и если вернут, то все 100% или только например 20% или 50%
    25 января, Гость   Ответить
  • Потерпевшие имеют полное право предъявить претензии ко всем, кто в момент передачи денег присутствовал при этом, знал об этом и склонял их к этому. Проще говоря, подать на них заявления в полицию как на активных соучастников мошенничества в составе организованной преступной группы (ОПГ).
    25 января, Гость   Ответить
  • Гость, А вы сами к нам не с дивана присоединились? ООО Жилфонд, не та организация с кем можно иметь дело. Все не надежно, как карточный дом. Откуда это взялась переписка на Амителе, не на пустом же месте.
    25 января, Гость   Ответить
  • Повод, на который ссылаются как на причину задержки в выплатах, мол нотариус виноват - это детский сад, штаны на лямках, самим то руководителям Жилфонда не смешно
    25 января, Гость   Ответить
  • Про вину нотариуса написал журналист - к нему и вопросы
    25 января, Гость   Ответить
  • Гость, Согласно полностью, куда смотрели юристы ООО "Жилфонда", перепутать Барнаул и Москву при подаче изменений в учредительные документы юридического лица, до этого додуматься надо!!! Просто тянут время - ПРИЧИНА? как вариант нет денег на возмещение.....
    25 января, Гость   Ответить
  • Гость, Но журналист пишет так со слов ООО "Жилфонда", я могу подтвердить такую информацию, лично слышала от Исайченко
    25 января, Гость   Ответить
  • Я знаю эту ситуацию.. Там не нотариус виноват.. А всё дело в картридже.. Закончилась краска, принтер не работал, распечатать негде.. Заправить картридж тоже негде.. Пока нашли.. то.. се.. Короче.. виноват картридж.. однозначно..
    25 января, Гость   Ответить
  • Так с нотариуса тогда и взыскивать если он виноват?
    25 января, Гость   Ответить
  • Гость, Вон оно как, тогда и Авдюхина не причем. Притом картридж у нотариуса. Исайченко опять ввела в заблуждение.
    25 января, Гость   Ответить
  • Представители ООО "Жилфонда" будут давать интервью на канале "Катунь" и "Толк", тогда услышим кто виноват из первых уст.
    25 января, Гость   Ответить
  • ООО "этажи" такая же контора походу... готовьтесь))) риэлторы сразу предлагают "безопасную сделку"
    25 января, Гость   Ответить
  • Надо заводить уголовное дело на сам Жилфонд по статье незаконная банковская деятельность
    25 января, Гость   Ответить
  • Гостю: ООО "этажи" такая же контора походу... готовьтесь))) ---------------------- У Авдюхиной была ооошка с таким же названием - ООО "Этажи" ИНН 2222833582. Совпадение?
    25 января, Гость   Ответить
  • Согласна с тем, что виноваты все исполнительные лица, начиная от риэлтора, юриста, брокера и заканчивая Авдюхиной, во главе которых стоял Чернокульский, который не контролировал их деятельность. Продолжаем следить за развитием ситуации.
    25 января, Гость   Ответить
  • В "Жилфонде" также отметили, что со всеми пострадавшими велась деловая переписка и никто не оставался без внимания и актуальной информации о том, как продвигается решение его проблемы. Враньё полное, ответственно это заявляю, никакой обратной связи нет, ничего не говорят, только из СМИ узнаем информацию, на вопрос, когда вернут управляющая ехидно улыбается.
    25 января, Гость   Ответить
  • Хаха.. «Все пострадавшие клиенты ООО "Жилфонд Барнаул" в ближайшее время получат компенсации» Как же для красного словца не скажут… Являюсь пострадавшим клиентом Жилфонда, услышав о якобы выплатах и гарантийных письмах, обратилась лично к Исайченко с целью узнать, правда ли будут выплачивать, и может хотя бы кто-то со мной свяжется в конце концов, что тоже хочу гарантийное письмо и тд.. на что услышала - хаха где это вы такое взяли??вычитали в интернете что ли??кто вам такое сказал?? Унизительно просто, лживо и неприятно! В интервью и в следственном комитете говорят, что со всеми поддерживают связь и ведут переговоры, враньё!!! Ни разу никто не позвонил, никому не звонили, а нас десятки и мы то уж между собой поддерживаем связь! Из поста Чернокульского в Инстаграмм, где он написал что 7 пострадавшим была уже выплата, слава Богу правда, но это мелкие задатки (30,50,100тр) вот с ними наверное и поддерживалась связь и велись переговоры… Всё остальное, это лишь слова. Подождем…
    26 января, Гость   Ответить
  • Всё остальное, это лишь слова. Подождем… ****** Самое умное, что вы можете все вместе сделать - это совместно требовать возбуждения уголовных дел против всех сотрудников ООО "Жилфонд Барнаул", как активных соучастников группового мошенничества в составе Организованной Преступной Группы (ОПГ). Как физические лица-уголовники мошенники и воры отвечают перед жертвами своих уголовных преступлений всем своим имуществом. Своими квартирами, машинами, ценными вещами. Еще никто не расследовал, не соучаствовали ли они в преступном выводе денег за рубеж, не открыты ли на их имена счета за рубежом в офшорах, не помогали ли они в организации побега соучастнице своих преступлений Авдюхиной.
    26 января, Гость   Ответить
  • А иск уже в суде, заседание назначено
    26 января, Гость   Ответить
  • Уголовное дело заведено, мною писалось заявление на всех исполнителей, кто участвовал в этой схеме, очень надеемся что следственный комитет разберется
    26 января, Гость   Ответить
  • Гость "Являюсь пострадавшим клиентом Жилфонда" Здравствуйте, меня зовут Ирина Киселева, я корреспондент amic.ru, хотела бы с вами пообщаться. Если есть желание, напишите ваш номер на почту news@amic.ru, я с вами свяжусь
    26 января, Гость   Ответить
  • Если в ближайшее время деньги не будут выплачены, то скоро жилфонд увидят на федеральных каналах в сводках чрезвычайных происшествий, дотянули дальше некуда....
    26 января, Гость   Ответить
  • Нашла отзывы с антиджоб целиком и полностью характеризующие картину, происходящую сегодня в жилфонде.————-Хочу предупредить всех, кто вдруг надумает идти работать в эту ужасную компанию! Региональный директор Авдюхина Л.Н. корыстный, жадный человек. Свою копейку никому не отдаст, обманывает людей, давит на них, лишь бы поиметь с него заработок. Когда я проходил обучение, она учила меня ни как продавать и покупать недвижимость, а как обмануть людей.—————проходила обучение( это конечно очень громкое слово) в феврале марте, попала как я поняла к новому руководителю. И так как они не справились с обучением , то Авдюхина лично проводила обучение( а вы Людмила Николаевна, даже этого не помните, что обучаете людей ) как обучала Авдюхина мне тоже не понравилось , слишком жестко она относится к клиентам. Главное в людях для неё это деньги ! Не очень приятная женщина, которую хочется избегать !
    Сейчас читая комментарии к этому отзыву вспомнила, как из отдела Авдюхина Е.В риэлторы бегали и писали сами себе отзывы, по его просьбе!
    27 января, Гость   Ответить
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