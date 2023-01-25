Во всём виноват нотариус? Что тормозит выплаты пострадавшим клиентам "Жилфонда"

В агентстве недвижимости заверили, что накопленных средств хватит, чтобы выполнить данные людям обязательства

25 января 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Все пострадавшие клиенты ООО "Жилфонд Барнаул" в ближайшее время получат компенсации. Об этом amic.ru сообщили в новосибирском филиале со ссылкой на нового управляющего – индивидуального предпринимателя Екатерину Исайченко. Вернуть деньги раньше у юридического лица не было возможности из-за проволочек при переоформлении документов. Без них получить доступ к банковскому счёту было невозможно.

Как ранее сообщал amic.ru, на пост управляющей ООО "Жилфонд Барнаул" Екатерина Исайченко была назначена 29 декабря 2022 года. Внесение изменений в учредительные документы проходило через нотариуса. Однако тот, со слов "Жилфонда", допустил ошибку, а обнаружилось это только через неделю.

"В оперативном порядке документы на изменение в ЕГРЮЛ были поданы повторно. И только 21 января 2023 года Екатерина Исайченко получила все необходимые полномочия. В данный момент идёт оформление доступа к банковскому счёту компании. И в ближайшее время пострадавшие получат компенсации", – говорится в ответе на запрос.

Как следует из материалов на сайте налоговой инспекции, ООО "Жилфонд Барнаул" зарегистрировано в Москве. Первоначально заявление о регистрации изменений было подано в МИФНС № 16 по Алтайскому краю. Вероятно, по этой причине в регистрации изменений было отказано. Повторно документы были поданы уже в одну из московских ИФНС по месту регистрации общества с ограниченной ответственностью.

В "Жилфонде" также отметили, что со всеми пострадавшими велась деловая переписка и никто не оставался без внимания и актуальной информации о том, как продвигается решение его проблемы.

"В сложившейся ситуации "Жилфонд" действует максимально оперативно и строго соблюдает свой главный принцип – обеспечивать безопасность сделок своим клиентам. Это возможно благодаря тому, что за годы успешной работы накоплены не только большой опыт, самые передовые технологии и популярность у населения, но и средства, позволяющие выполнять данные людям обязательства", – подчеркнули в "Жилфонде".

При этом прокомментировать, насколько законны были услуги агентства недвижимости, когда деньги клиентов хранили в индивидуальных ячейках, в "Жилфонде" отказались.

Во время подготовки материала к публикации amic.ru стало известно, что 24 января Екатерина Исайченко получила доступ к счёту.

Как ранее сообщал amic.ru, пострадавшим клиентам ООО "Жилфонд Барнаул" в ответ на претензии начали вручать гарантийные письма в начале января. В документах компания за подписью нового управляющего в лице Екатерины Исаченко обязалась вернуть ценные конверты, оставленные по договорам хранения. Кому-то деньги обещали вернуть в срок до 31 января, другим – без указания конкретной даты.

"Ещё двум семьям, о которых я знаю, тоже вручили такие письма, но в их случаях почему-то дата возврата не указана", – рассказала одна из пострадавших.

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По последним данным, в деле о мошенничестве ООО "Жилфонд Барнаул" в статусе пострадавших проходит 31 человек. По предварительной информации, в декабре 2022 года руководитель агентства Людмила Авдюхина перестала выходить на связь с клиентами, не выполнила ряд договорных обязательств по сопровождению сделок купли-продажи недвижимости и скрылась. В полицию стали обращаться потерпевшие с заявлениями о возможном хищении принадлежащих им денежных средств. Люди сообщили, что оставили средства на период сделок в известном агентстве недвижимости, но назад их так и не получили. Точная сумма ущерба пока не называется. В полиции сейчас проводят следственно-оперативные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Следователи не исключают того, что число пострадавших может ещё увеличиться. Граждан, которые также пострадали от действий регионального директора, просят обратиться в ближайший отдел полиции. Людмиле Авдюхиной предъявлено обвинение, она объявлена в розыск. 16 января журналистка Татьяна Долгова в своём Telegram-канале сообщила, что все материалы по делу Авдюхиной передали в Интерпол. По её сведениям, сумма ущерба клиентов превышает 100 миллионов рублей. По одной из версий, женщина вместе со своей семьёй, предположительно, с деньгами клиентов, могла улететь в Турцию. Об этом сообщал со ссылкой на источник в правоохранительных органах Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul.