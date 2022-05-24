Вторая игрушка за один рубль: новый «Галамарт» проводит акцию ко Дню защиты детей

Новый отдел сети магазинов «Галамарт» открывается в Барнауле 28 мая 2022 года по адресу: ул. Новосибирская, 11а. В честь открытия здесь будут действовать специальные цены и выгодные акции.

Так, 1 июня — в День защиты детей — любая вторая игрушка обойдётся вам всего в 1 рубль. Выбирайте: изящные куклы и интерактивные умные игрушки, увлекательные конструкторы, творческие наборы, книги и пазлы, мягкие игрушки или суперпроходимые радиоуправляемые машины — настоящие хиты магазина. Также в этот день для маленьких посетителей будет работать анимация и мастер-классы, а победители конкурса детских рисунков получат подарки (для участия в конкурсе просто принесите рисунок своего ребёнка в магазин с 28 по 31 мая).

Кроме того, в разные дни здесь будут действовать выгодные цены на ряд товаров. Например, 4 июня вы сможете купить 3,3 кг стирального порошка BiMAX за 149 рублей, а электрический чайник — за 399 рублей. Швабра при покупке 11 июня обойдётся вам в 139 рублей, а сковорода — в 399 рублей.

Также с 28 мая по 28 июня каждый вторник и четверг здесь будет проходить акция «Счастливые дни в «Галамарте». Совершайте покупку от 555 рублей, крутите колесо удачи и получайте подарки: например, внушительную скидку, сувенир или подарок.

В «Галамарте» вы сможете найти широкий ассортимент товаров по стабильно низким ценам — от хозтоваров до посуды, от игрушек до бытовой техники. Всего здесь более семи тысяч разнообразных товаров для дома, и часто проводятся выгодные акции, скидки и распродажи.

Магазин «Галамарт»

Адрес: г. Барнаул, ул. Новосибирская, 11а, 2 этаж

Часы работы: 09:00-20:00

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