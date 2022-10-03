Юрист рассказала, какие льготы и выплаты могут получить мобилизованные

Мобилизованным гражданам положены льготы и выплаты, которые по большей части совпадают с мерами поддержки военнослужащих контрактников, в том числе и через присвоение статуса ветерана боевых действий. Как рассказала юрист Елена Кудерко в беседе с агентством «Прайм», мобилизованным положены бесплатный проезд, вещевое, продовольственное, жилищное обеспечение, а после увольнения — преимущественное право на зачисление в вузы и на программы среднего специального образования.

Напомним, что основная выплата для мобилизованных составляет 195 тысяч рублей в месяц, а ряд регионов назначили доплаты к этой сумме. Юрист отметила, что после окончания срока службы и присвоения статуса ветерана боевых действий гражданин имеет право на освобождение от уплаты имущественного налога на один объект недвижимости, скидку в 50% на коммунальные услуги, а также бесплатный проезд.

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Кудерко отметила, что за мобилизованными также оставят рабочее место, а период прохождения службы включается в трудовой стаж. Кроме того, призванные получат доплату к пенсии.