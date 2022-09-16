Юрист рассказала, в каких случаях семью могут лишить детского пособия
На начисление детского пособия может повлиять приобретение нового имущества
Детские пособия, которые выплачивают россиянам, имеющим основания для получения этой поддержки, можно потерять. Об этом агентству «Прайм» рассказала юрист Ольга Лебединская.
«Площадь двух квартир превысила 24 квадратных метра на человека. В случае с покупкой дома право на пособие исчезает, если площадь на одного человека стала превышать 40 квадратных метров на одного человека», — сказала специалист.
Она добавила, что аналогичная ситуация может произойти и при покупке нового автомобиля.
Лебединская уточнила, что отмена выплаты пособий не будет моментальной. Даже если право на получение пособия будет утрачено, его продолжат платить до истечения прежнего периода назначения.