«Za мир! Труд! Май!» Фоторепортаж с шествия профсоюзов в честь Первомая в Барнауле

Празднование Первомая в Барнауле началось с шествия и митинга, который провели в центре города профсоюзные организации вместе с представителями политических партий. Торжественные мероприятия стартовали в 8:30 у Дома союзов, откуда участники прошли по проспекту Ленина до корпуса АлтГУ, после чего вышли на площадь Советов.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Шествие объединило представителей всех политических партий, представленных в региональном парламенте, кроме КПРФ — они провели отдельный торжественный митинг в сквере имени Германа Титова. Таким образом, в акции приняли участие «ЕР», справедливороссы, «Коммунисты России» и ЛДПР.

Лозунгами стали «Za мир! Труд! Май!» и «Zа мир без нацизма!». Само шествие возглавили руководители Алтайского крайсовпрофа. К митингу присоединятся трудовые коллективы региона, отраслевые профсоюзные объединения, аппарат краевого совета профсоюзов. По словам Павла Селиверстова, на шествие собрались около пяти тысяч человек.

В ходе своего выступления зампред краевого правительства Виталий Снесарь выразил благодарность людям труда и акцентировал внимание на том, что трудовые коллективы играют важную роль в жизни государства.