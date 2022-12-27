Пожар удалось локализовать на площади в 150 квадратных метров

27 декабря 2022, 21:34, ИА Амител

Жилой дом загорелся в коттеджном районе Рубцовска. Об этом сообщает паблик «Инцидент Рубцовск».

Пожар произошел на улице Тихая, 47. Как рассказали в пресс-службе МЧС, пожар удалось локализовать на площади в 150 квадратных метров — горела пристройка и крыша. Сейчас там работают четыре ствола, четыре автоцистерны и два звена газодымозащитной службы — всего 18 человек личного состава.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.