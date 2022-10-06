Житель Алтая хранил марихуану в микроволновке, которую хранил в предбаннике

В Алтайском крае задержали мужчину с наркотиками растительного происхождения, сообщает региональное МВД.

Участковый обнаружил одурманивающие кусты на территории одного из домовладений в Бийском районе. В ходе разбирательств изъят пакет с наркотиком.

«47-летний житель посёлка Боровой хранил зелье в микроволновой печи, которая находилась в предбаннике. Сельский житель пояснил, что хотел использовать всё для собственного употребления», — рассказали в ведомстве.

Экспертиза выяснила, что в пакете находилось 178 граммов марихуаны. Сельчанину грозит до 10 лет лишения свободы за «хранение наркотических средств в крупном размере».

Ранее в Барнауле парень с торчащей из пакета коноплёй не смог убежать от полиции.