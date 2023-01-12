Жители Барнаула рассказали, хотят ли они выходной на старый Новый год

Отмечать праздник собирается каждый четвёртый житель города

12 января 2023, 14:26, ИА Амител

Фото: amic.ru

Каждый второй барнаулец не хочет, чтобы старый Новый год стал официальным выходным днём в России, сообщает SuperJob.

"Только каждый третий барнаулец (33%) хотел бы, чтобы старый Новый год стал официальным государственным праздником и выходным днём. Против этого выступают 58%. По их мнению, праздников в календаре и так достаточно", — выяснили социологи.

Отмечать старый Новый год в этом году собирается каждый четвёртый барнаулец (26%). На работе эту дату отмечают только 5% опрошенных.

Опрос проводили с 9 по 11 января 2023 года среди представителей экономически активного населения.