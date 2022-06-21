Жительница Камня-на-Оби заделала огромную яму на дороге, устав от грохота машин

Фото: «Каменские известия» / vk.com/izvestiy_kamen

Жительница Камня-на-Оби Александра Родимова заделала огромную дорожную яму, в которую постоянно попадают автомобили и из-за возникающего грохота мешают спать по ночам.

Для этого горожанка использовала каменную крошку, которая осталась на обочине с прошлого года после ремонта мемориала Славы. По её словам, на все работы ушло три часа.

«Асфальтовой крошкой засыпала, там немного травы попадалось. Сначала пыталась куски, как Lego, уложить ровно, потом засыпала крошкой и прыгала там на глазах у проезжающих. Никого нет — выбегаю на дорогу, насыплю, попрыгаю и убегаю», — цитируют девушку «Каменские известия».

Издание при этом отмечает, что в городе так и не начался ямочный ремонт, к которому должен был приступить подрядчик.

Александра Родимова уже не впервые приводит город в порядок. Ранее она своими руками ликвидировала в Камне-на-Оби 14 свалок.