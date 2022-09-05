Журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Как сообщает РИА Новости, также ему назначили 500 тысяч рублей штрафа и 2 года ограничения свободы после освобождения.

Дело слушалось в закрытом режиме, однако публику допустили до оглашения приговора. Суд ограничился чтением вводной и резолютивной части, опустив описательную и мотивировочную части. У сторон есть 10 дней на обжалование этого решения — адвокат Сафронова уже заявил, что собирается обжаловать приговор.

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Напомним, что Сафронов до перехода в «Роскосмос» занимался военной и космической тематикой в газетах «Ведомости» и «Коммерсант». 7 июля 2020 года его задержали. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных данных о российском военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» одной из спецслужб НАТО.

Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело якобы касалось передачи информации о поставках вооружений для стран Африки, а конечными получателями сведений, по информации следствия, были США.