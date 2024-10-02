Обсудили деньги "псу под хвост". Как прошла первая осенняя сессия АКЗС?

Насыщенная повестка включила много интересных вопросов

02 октября 2024, 15:00, ИА Амител

Сессия АКЗС 2 октября 2024 года / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

2 октября состоялась первая осенняя сессия алтайского парламента. Депутаты приняли резонансные поправки в закон о бездомных животных, увеличили краевой бюджет, отменили курортный сбор, расширили льготу по транспортному налогу для многодетных и сделали еще много чего. 33-я сессия Алтайского краевого Законодательного собрания в лицах – в нашем фоторепортаже.

Депутаты приняли спорный закон о маркировке и умерщвлении собак. На сессии отметили, что в крае примерно 4,9 тыс. безнадзорных собак. Их отлавливают и возвращают в среду обитания, плюс люди выкидывают ненужных животных. Всего за четыре года в регионе отловили 10 тысяч собак, потратив на это 114 млн рублей.

"Бюджетные деньги, простите, псу под хвост", – отметил важность проблемы депутат Сергей Серов.

В Алтайском крае отменили курортный сбор, но скоро появится новый туристический налог. И если сейчас туристы платили только в Белокурихе, то скоро будут во всех туристических местах региона и страны. Зачем это нужно, обсудили на сессии регионального Заксобрания.

Директором АКГУП "Аптеки Алтая" назначили Марину Годову. Ранее она занимала пост заместителя директора. С марта 2020 года по сентябрь 2024 года учреждением руководила Ольга Халковская.