Обсудили деньги "псу под хвост". Как прошла первая осенняя сессия АКЗС?
Насыщенная повестка включила много интересных вопросов
02 октября 2024, 15:00, ИА Амител
2 октября состоялась первая осенняя сессия алтайского парламента. Депутаты приняли резонансные поправки в закон о бездомных животных, увеличили краевой бюджет, отменили курортный сбор, расширили льготу по транспортному налогу для многодетных и сделали еще много чего. 33-я сессия Алтайского краевого Законодательного собрания в лицах – в нашем фоторепортаже.
Депутаты приняли спорный закон о маркировке и умерщвлении собак. На сессии отметили, что в крае примерно 4,9 тыс. безнадзорных собак. Их отлавливают и возвращают в среду обитания, плюс люди выкидывают ненужных животных. Всего за четыре года в регионе отловили 10 тысяч собак, потратив на это 114 млн рублей.
"Бюджетные деньги, простите, псу под хвост", – отметил важность проблемы депутат Сергей Серов.
В Алтайском крае отменили курортный сбор, но скоро появится новый туристический налог. И если сейчас туристы платили только в Белокурихе, то скоро будут во всех туристических местах региона и страны. Зачем это нужно, обсудили на сессии регионального Заксобрания.
Директором АКГУП "Аптеки Алтая" назначили Марину Годову. Ранее она занимала пост заместителя директора. С марта 2020 года по сентябрь 2024 года учреждением руководила Ольга Халковская.
17:02:41 02-10-2024
Пока у диких и бездомных животных в пределах населенного пункта будет свободный доступ к пищевым отходам, а так же местные жители сами будут их подкармливать - эта проблема не решится никогда!!!
Все деньги будут уходить именно туда куда сказал Серов...!
17:18:00 02-10-2024
Позор проголосовавшим за маркировку!!! Никто из них не должен больше попасть ЗакСобрание!
14:12:15 10-10-2024
Решали бы проблемы людей. С собаками люди сами разберутся. Не мешайте им.Охотники есть? вот пусть решат эту проблему как с воронами.