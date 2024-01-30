Обучение на швею с нуля: барнаульская компания "Тонар" приглашает получить профессию
После окончания курсов всех выпускников трудоустроят
30 января 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KCTEX
После ухода иностранных брендов российский рынок активно заполняют отечественные перспективные компании по пошиву одежды. А потому профессия швеи вновь набирает популярность. Фабрикам, фирмам и производству нужны талантливые рукодельницы. Если вы уже давно мечтаете обучиться искусству шитья, то приходите на курсы от барнаульской компании "Тонар". После окончания обучения выпускники получат подтверждающий документ и рабочее место.
Что включает программа курсов?
Программа предполагает доступное обучение пошиву различных изделий.
Для учеников подготовили интересные практические занятия. Также запланированы экскурсии на современное швейное производство.
Вы научитесь:
- разбираться в видах ткани;
- использовать швейное оборудование;
- основам технологии пошива одежды и других изделий.
Занятия проходят в новой современной аудитории, оснащенной необходимым оборудованием.
Какие требования к участникам курсов?
Специальные навыки или опыт в швейной отрасли не требуется. Главное – желание учиться новому и работать в данной сфере.
Как долго длятся курсы?
Три месяца. Старт занятий – 4 марта 2024 года.
Какой документ получат выпускники?
После успешного завершения курсов – свидетельство о полученной профессии и рабочее место на швейном производстве.
Сколько стоит обучение?
Курсы проводят за счет работодателя, ученики получают стипендию.
КГБПОУ "Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий"
Адрес: Барнаул, ул. Путиловская, 51
Тел.: 8 (3852) 205-612, 8-963-574-67-69, 364-117 (доб. 409);
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