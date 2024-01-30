После окончания курсов всех выпускников трудоустроят

30 января 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KCTEX

Швейная машина. Швея / Фото: freepik.com

После ухода иностранных брендов российский рынок активно заполняют отечественные перспективные компании по пошиву одежды. А потому профессия швеи вновь набирает популярность. Фабрикам, фирмам и производству нужны талантливые рукодельницы. Если вы уже давно мечтаете обучиться искусству шитья, то приходите на курсы от барнаульской компании "Тонар". После окончания обучения выпускники получат подтверждающий документ и рабочее место.

Что включает программа курсов?

Программа предполагает доступное обучение пошиву различных изделий.

Для учеников подготовили интересные практические занятия. Также запланированы экскурсии на современное швейное производство.

Вы научитесь:

разбираться в видах ткани;

использовать швейное оборудование;

основам технологии пошива одежды и других изделий.

Занятия проходят в новой современной аудитории, оснащенной необходимым оборудованием.

Какие требования к участникам курсов?

Специальные навыки или опыт в швейной отрасли не требуется. Главное – желание учиться новому и работать в данной сфере.

Как долго длятся курсы?

Три месяца. Старт занятий – 4 марта 2024 года.

Какой документ получат выпускники?

После успешного завершения курсов – свидетельство о полученной профессии и рабочее место на швейном производстве.

Сколько стоит обучение?

Курсы проводят за счет работодателя, ученики получают стипендию.

КГБПОУ "Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий"

Адрес: Барнаул, ул. Путиловская, 51

Тел.: 8 (3852) 205-612, 8-963-574-67-69, 364-117 (доб. 409);

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