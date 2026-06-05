Обязать работодателей платить стажерам зарплату предложили в России
Авторы инициативы подготовили новый законопроект
05 июня 2026, 12:55, ИА Амител
Депутаты предложили обязать работодателей платить стажерам зарплату, пишет "Газета.ru".
«Члены Госдумы вместе с Минтрудом и социальными партнерами разработали новый законопроект. Его авторы предлагают ввести специальный статус стажера, который может быть обозначен в штатном расписании предприятия или организации», — пишет издание.
Депутаты указали на важность заключения временного трудового договора со стажерами для обеспечения соцгарантий. Они включают зарплату не ниже МРОТ, формирование трудового стажа и пенсионных накоплений, право на оплату больничного листа.
Сейчас далеко не все работодатели готовы взять молодых специалистов по основному трудовому договору, а после прохождения стажировки отказывают.
13:41:39 05-06-2026
Вот пусть у депутата и работают,а он им платит,и налоги на зарплату заодно.
16:03:27 05-06-2026
Зачем изобретать велосипед. Запретить стажерство в том виде как оно сейчас действует. В советское время еще в КЗоТе имелись нормы об испытательном сроке который оплачивается 100% так как работник выполняюет свои обязанности. Стажерство это сейчас узаконненый бесплатный труд и комерсанты обогащаются так.