Обязать работодателей платить стажерам зарплату предложили в России

Авторы инициативы подготовили новый законопроект

05 июня 2026, 12:55, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Депутаты предложили обязать работодателей платить стажерам зарплату, пишет "Газета.ru".

«Члены Госдумы вместе с Минтрудом и социальными партнерами разработали новый законопроект. Его авторы предлагают ввести специальный статус стажера, который может быть обозначен в штатном расписании предприятия или организации», — пишет издание.

Депутаты указали на важность заключения временного трудового договора со стажерами для обеспечения соцгарантий. Они включают зарплату не ниже МРОТ, формирование трудового стажа и пенсионных накоплений, право на оплату больничного листа.

Сейчас далеко не все работодатели готовы взять молодых специалистов по основному трудовому договору, а после прохождения стажировки отказывают.