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Обязать работодателей платить стажерам зарплату предложили в России

Авторы инициативы подготовили новый законопроект

05 июня 2026, 12:55, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru
Деньги / Фото: amic.ru

Депутаты предложили обязать работодателей платить стажерам зарплату, пишет "Газета.ru"

«Члены Госдумы вместе с Минтрудом и социальными партнерами разработали новый законопроект. Его авторы предлагают ввести специальный статус стажера, который может быть обозначен в штатном расписании предприятия или организации», — пишет издание.

Депутаты указали на важность заключения временного трудового договора со стажерами для обеспечения соцгарантий. Они включают зарплату не ниже МРОТ, формирование трудового стажа и пенсионных накоплений, право на оплату больничного листа.

Сейчас далеко не все работодатели готовы взять молодых специалистов по основному трудовому договору, а после прохождения стажировки отказывают.

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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Комментарии 2

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Гость

13:41:39 05-06-2026

Вот пусть у депутата и работают,а он им платит,и налоги на зарплату заодно.

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Гость

16:03:27 05-06-2026

Зачем изобретать велосипед. Запретить стажерство в том виде как оно сейчас действует. В советское время еще в КЗоТе имелись нормы об испытательном сроке который оплачивается 100% так как работник выполняюет свои обязанности. Стажерство это сейчас узаконненый бесплатный труд и комерсанты обогащаются так.

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