Как подросткам устроиться на летнюю подработку?

Подростки от 14 до 16 лет могут работать не больше 24 часов в неделю

01 июня 2026, 10:55, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Подростки с 14 лет могут заключить трудовой договор с согласия родителей, рассказала РИА Новости юрист Ирина Русина. До этого возраста по закону дети могут иметь занятость только в творческих профессиях.

Хотя четкого перечня разрешенных видов деятельности для подростков и нет, но зато есть сферы, где у молодых людей больше шансов найти подработку.

«В основном допускается занятие несовершеннолетних в курьерской деятельности, офисных работах, не требующих специальных познаний, распространении рекламной информации и иных подобных сферах», — отметила юрист.

Стоит помнить о правилах, описанных в Трудовом кодексе. Например, работодатель не имеет права нанять молодого человека на работу, способную навредить здоровью или нравственному развитию, или которая предусматривает вредные или опасные условия труда. Это касается ночных смен, трудоустройства в барах и других увеселительных заведениях и не только.