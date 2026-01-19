Очень сильные магнитные бури обрушатся на Землю 20 января

На Солнце произошла первая в 2026 году вспышка максимального класса

19 января 2026, 15:00, ИА Амител

20 января Землю накроют сильные магнитные бури уровня G3–G4 после мощной вспышки на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По данным специалистов, выброс солнечной плазмы отделился от звезды со скоростью около двух тысяч километров в секунду. По мере приближения к Земле поток может немного замедлиться, однако его скорость все равно останется крайне высокой. В лаборатории пояснили, что уровень G4 по пятибалльной шкале магнитных бурь означает "очень сильное" возмущение, тогда как максимальный уровень G5 классифицируется как "экстремальный", а G1 – как "слабый".

Ученые напомнили, что 19 января на Солнце произошла первая в 2026 году вспышка максимального класса. Ей был присвоен балл X1.95. Взрыв произошел в центральной части светила и затронул область протяженностью около 500 тысяч километров.

Кроме того, в зоне вспышки зафиксировали движение солнечного вещества, что указывает на формирование плазменного облака, которое и стало причиной ожидаемого геомагнитного возмущения.