Из-за корональной дыры в 2026 году ожидается большое количество магнитных бурь

Высота дыры – около миллиона километров

17 января 2026, 12:35, ИА Амител

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

На Солнце зафиксировано возникновение обширной корональной дыры нестандартной конфигурации. Информация была опубликована в Telegram-канале лаборатории, занимающейся солнечной астрономией в ИКИ РАН, сообщает ТАСС.

Согласно данным исследователей, новообразование по очертаниям схоже с перевернутой единицей, а ее протяженность достигает приблизительно миллиона километров.

Эксперты отметили, что активное образование корональных дыр на Солнце началось в первые месяцы минувшего года, сразу после завершения пикового периода солнечного цикла, который был отмечен в октябре – декабре 2024-го. Это явление уже спровоцировало существенное увеличение магнитной активности: количество магнитных бурь в прошедшем году выросло примерно на 60%.

По мнению ученых, на данный момент нет предпосылок для изменения сложившейся ситуации. Прогнозируется, что в наступившем году число магнитных возмущений превысит показатели предыдущего года, и увеличение их частоты может продолжаться как минимум до 2028-го.