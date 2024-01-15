Глас народов. Чем потрясут мир выборы-2024?

Первые выборы в 2024 году уже повысили градус мировой напряженности

15 января 2024, 06:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Состоявшееся 13 января голосование на президентских выборах на Тайване стало началом цепочки важных выборов 2024 года в различных государствах, способных кардинальным образом повлиять на мировую политику. В числе стран, где должны пройти выборы, – Россия и США. Во многом от результатов избирательной гонки в этих государствах, но не только в них, зависит и ход мировых процессов. Оценить общественные настроения, а также их влияние на глобальную политику попытался журналист amic.ru Андрей Магас.

Тайвань выбрал войну?

Победу на тайваньских выборах одержал кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП), действующий вице-президент Лай Циндэ, получивший более 40% голосов. Как известно, ДПП выступает за независимость острова от Китая и проведение референдума для изменения названия страны с "Китайской республики" на "Тайваньскую республику". Кандидат от партии Гоминьдан, выступающей за сближение с Пекином, Хоу Юи, занял второе место, получив 33,49%.

Политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Дмитрий Ежов считает, что выборы на Тайване играют большую роль для стратегической стабильности в мире.

"От них зависело, будет ли обострение тайваньской проблемы, или она постепенно затихнет. Конечно, теперь не затихнет и, видимо, рано или поздно обозначится с новой силой. Успех кандидата правящей партии повышает риск вооруженного столкновения и несет угрозу стратегической стабильности не только в азиатском регионе, но и в мире в целом", – поделился он своим мнением с amic.ru.

Результаты голосования, конечно, неприятны для КНР тем, что кандидат от ДПП избран на третий срок подряд, считает политолог, востоковед, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

"При этом не надо забывать, что эта партия потеряла контроль над парламентом, что означает не полное политическое доминирование. Хотя победитель уже вроде дал понять, что настроен жестко, но, как это часто бывает, в ходе работы на высшем посту он может проявить себя более сдержанно – многое будет зависеть от первых шагов", – сообщил китаевед amic.ru.

Что касается референдума об изменении названия территории, то он остается долгосрочным ориентиром ДПП.

"Но такой плебисцит будет, конечно, радикальным шагом, – говорит Кашин. – Но на острове все понимают, что этот шаг означает войну, поэтому будем надеяться, что с учетом текущей обстановки новый президент не станет бить все горшки и поведет себя разумно".

Выборы ради стабильности

Для нас, конечно, наибольшее значение имеют выборы президента России, которые, как известно, должны состояться 15-17 марта 2024 года. Зарегистрировано уже три кандидата – представитель КПРФ Николай Харитонов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, член партии "Новые люди" Владислав Даванков. Еще ряд претендентов, в том числе действующий президент Владимир Путин, ведут сбор подписей.

Уже на старте избирательной кампании произошел небольшой скандал – не была зарегистрирована бывший депутат Ржевской городской Думы, журналист и общественный деятель Екатерина Дунцова. Практически сразу после намерения выставить свою кандидатуру ее вызвали в правоохранительные органы, затем в прессе появились публикации о ее поддержке беглым олигархом Михаилом Ходорковским. В своих выступлениях общественница обещала в случае победы освободить политических заключенных и прекратить СВО на Украине.

В результате ЦИК отказался регистрировать Дунцову, после чего та объявила о поддержке лидера "Гражданской инициативы" Бориса Надеждина. Другой представитель либерального фланга – основатель "Яблока" Григорий Явлинский – поначалу намеревался собрать 10 млн подписей в свою поддержку, однако сделать этого не смог и сошел с дистанции.

В своих материалах западные СМИ больше обращают внимание не на то, кто одержит победу на российских выборах, а на возможные тезисы предвыборных выступлений главного кандидата.

Агентство Bloomberg пишет со ссылкой на "трех человек, связанных с АП", что "Кремль планирует представить Путина в ходе избирательной кампании как гаранта российской цивилизации, которая подвергается нападкам со стороны Запада, стремящегося разрушить традиционную семью, религиозную веру и национальную гордость".

Агентство Reuters больше интересует экономическая ситуация в РФ – по его мнению, именно она определяет политические пристрастия граждан.

"Успех России в преодолении западного потолка нефтяных цен способствует восстановлению экономического роста, поскольку президент Владимир Путин готовится переизбраться, несмотря на проблемы, вызванные нехваткой рабочей силы, инфляцией и высокими процентными ставками..." – говорится в материале.

Источник amic.ru, имеющий связи с Администрацией президента (АП), замечает, что задачей избирательного процесса является, по большому счету, демонстрация стабильности.

"Не будем забывать, что в Соединенных Штатах в период Второй мировой войны тоже проводились выборы президента в 1940-м и 1944-м. И у нас сейчас крайне важна демонстрация политической целостности, устойчивости системы к внешним угрозам и рискам", – отметил он.

Геронтократия на марше

Всеобщие выборы в Соединенных Штатах (граждане будут избирать президента, палату представителей и треть сената) представляют собой интригу, поскольку страна продолжает оставаться мировым гегемоном и от успеха той или иной политической силы (которые олицетворяют конкретные кандидаты) зависит поворот мировых процессов.

Как известно, консервативно настроенную часть американского истеблишмента олицетворяет бывший президент Дональд Трамп, считающий, что у него попросту украли победу в 2020 году, на что есть серьезные основания. Стоящая за ним часть республиканской партии уже создала немалые проблемы действующему президенту Байдену, когда заблокировала часть военных расходов, связанных, в том числе, с помощью Украине.

Что касается президента Байдена, то за ним стоит фактически команда, что привела в свое время в Белый дом Барака Обаму. Причем ряд наблюдателей не исключают, что в последний момент демократы могут сделать ставку на его супругу – Мишель Обаму, поскольку нынешний глава государства, согласно последним опросам, уступает Трампу. Об этом, в частности, заявил в эфире канала Fox News обозреватель Джесси Уотерс.

Обе стороны активно используют скелеты в шкафах противников. Не исключено, что демократы снова разыграют карту "российского вмешательства". И подготовка к тому уже идет. Так, директор Агентства по нацбезопасности (АНБ) Пол Накасоне и директор ФБР Кристофер Рэй заявили, что Москва может попытаться повлиять на исход голосования в США.

"Я бы предположил, что именно здесь они захотят оказать влияние. Учитывая ситуацию на Украине", – заявил Рэй телеканалу CNN.

Команда Трампа, в свою очередь, ударила по противнику "списком Эпштейна" – перечнем гостей острова в Карибском море, принадлежавшего Джеффри Эпштейну, покончившему с собой в тюремной камере в 2019 году. Известно, что фигуранты списка специально посещали "остров педофилии", как называет его пресса, для уголовно наказуемых утех. Среди них – Билл Клинтон, Мишель Обама, Борис Джонсон и многие другие влиятельные персоны.

Дмитрий Ежов полагает, что "война компроматов" вряд ли способна дискредитировать выборы: "Это в общем-то свойство практически любой избирательной кампании, особенно в условиях, когда один кандидат имеет не очень большое преимущество над соперником. Другое дело, что сама система американских выборов, по сути, непрямых, вызывает в мире все больше вопросов и ставит под сомнение право США диктовать нормы демократии для всего мира".

Это касается возможностей кандидатов, и Ежов указывает, что кандидатура Байдена в силу возраста и физического состояния вызывает большие сомнения. Собеседник также уверен, что этот политик удобен той части американского истеблишмента, что продвигает его в Белый дом.

"Этой публике Байден удобен, поскольку на него можно будет списать различные промахи, а также манипулировать, ведь политика нынешней администрации США – результат деятельности целого ряда игроков, прикрывающихся не совсем здоровым человеком", – указал эксперт.

Эксперт полагает, что для части американской элиты характерна своего рода тяга к геронтократии.

"Если мы посмотрим на большинство потенциальных кандидатов, то увидим, что большинство из них люди немолодые – тому же Трампу 77 лет. Более молодые альтернативы рассматриваются как второстепенные варианты", – подчеркнул Ежов.

Европа может измениться, но Россию не полюбит

Из других выборов для нашей страны представляют интерес возможные президентские выборы на Украине, на проведении которых настаивают западные союзники Киева. Однако уже не секрет, что команда Зеленского пытается отменить голосование или отсрочить его на неопределенный период, учитывая растущую популярность некоторых соперников, прежде всего, главкома ВСУ Залужного.

Выборы в Европарламент должны состояться 6-9 июня 2024 года. По мнению Дмитрия Ежова, они могут подкорректировать расстановку в данной структуре, но направление его деятельности вряд ли изменят.

"Конечно, там может появиться больше депутатов, настроенных прагматично. Но это вовсе не означает, что Европа резко полюбит Россию. Политические процессы в ЕС во многом определяются продолжающейся деконструкцией европейской политической машины. И пока непонятно, что нужно сделать для того, чтобы его остановить. А в период распада трудно говорить о здравомыслии политических лидеров", – подчеркивает эксперт.

Что касается Европы, то особый интерес вызывают выборы в парламент Австрии и президента Словакии, считает политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачев.

"В Австрии вполне может победить Партия свободы, однако вряд ли ей дадут возможность сформировать правительство", – полагает он.

На постсоветском пространстве Дмитрий Ежов выделяет грядущие всеобщие выборы в Грузии и президентские – в Молдавии.

"В Молдавии нынешний президент Санду уже объявила о своем выдвижении. Здесь могут иметь место разные сценарии. Конечно, в руках действующей, ориентированной на Запад президентши немало козырей. Но это вовсе не означает, что их нет у оппозиции", – добавляет политолог.

Дело в том, что на местных выборах в ноябре 2023-го президентская партия "Действия и солидарность" не смогла добиться убедительного успеха. Это дает реальный шанс ее оппонентам побороться за власть.