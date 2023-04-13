Подросток распылил перцовый баллончик в алтайской школе

На данный момент пострадали как минимум 20 детей

13 апреля 2023, 11:19, ИА Амител

Школьник распылил перцовый баллончик во время уроков в селе Первомайском Бийского района. Об этом сообщает Mash Siberia.

Ученик пришёл на уроки с перцовкой и воспользовался ею, когда неподалёку были другие ученики. В результате на место прибыли три машины скорой помощи, пострадали на данный момент как минимум 20 детей.

Школьники жалуются на жжение слизистой, слезливость, нехватку воздуха. Вызовы медикам продолжают поступать до сих пор.