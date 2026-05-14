Очевидцы сообщили о сходе трамвая с рельсов в Барнауле

Информации о причинах происшествия пока не поступало

14 мая 2026, 14:38, ИА Амител

Трамвай, сошедший с рельсов / Фото: "Барнаул 22"

В Барнауле на проспекте Ленина произошел сход трамвая с рельсов. О происшествии сообщили очевидцы в паблике "Барнаул 22".

Официальной информации о причинах происшествия пока не поступало. Также неизвестно, есть ли пострадавшие в результате инцидента.

На момент публикации не уточнялось, повлиял ли сход трамвая на движение общественного транспорта в этой части города.