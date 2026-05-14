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Очевидцы сообщили о сходе трамвая с рельсов в Барнауле

Информации о причинах происшествия пока не поступало

14 мая 2026, 14:38, ИА Амител

Трамвай, сошедший с рельсов / Фото: "Барнаул 22"
Трамвай, сошедший с рельсов / Фото: "Барнаул 22"

В Барнауле на проспекте Ленина произошел сход трамвая с рельсов. О происшествии сообщили очевидцы в паблике "Барнаул 22".

Официальной информации о причинах происшествия пока не поступало. Также неизвестно, есть ли пострадавшие в результате инцидента.

На момент публикации не уточнялось, повлиял ли сход трамвая на движение общественного транспорта в этой части города.

Барнаул общественный транспорт трамваи
       

Комментарии 2

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Гость

15:23:47 14-05-2026

Разговаривал с работником трамвайной отрасли, говорит, новые белорусские трамваи гораздо чаще сходят с рельс чем старые чешские татры. Видимо, есть конструктивные отличия... Что-то где-то надо доработать

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Экспертп дэу

19:48:55 14-05-2026

Подвижной состав с новыми колёсными парами не может чаще сходить. Ещё не такая сильная выработка гребня и колесо меньше играет на бок. Просто трамваи новые тяжелее. И чаще продавливают трамвайные пути со старыми гнилыми шпалами. Это как у нас на автодорогах тяжёлые автобусы с людьми давят там где мы щебня в дорогу не доложим. На Ленина много дорога волнами. На Строителей.

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