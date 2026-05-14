Очевидцы сообщили о сходе трамвая с рельсов в Барнауле
Информации о причинах происшествия пока не поступало
14 мая 2026, 14:38, ИА Амител
Трамвай, сошедший с рельсов / Фото: "Барнаул 22"
В Барнауле на проспекте Ленина произошел сход трамвая с рельсов. О происшествии сообщили очевидцы в паблике "Барнаул 22".
Официальной информации о причинах происшествия пока не поступало. Также неизвестно, есть ли пострадавшие в результате инцидента.
На момент публикации не уточнялось, повлиял ли сход трамвая на движение общественного транспорта в этой части города.
15:23:47 14-05-2026
Разговаривал с работником трамвайной отрасли, говорит, новые белорусские трамваи гораздо чаще сходят с рельс чем старые чешские татры. Видимо, есть конструктивные отличия... Что-то где-то надо доработать
19:48:55 14-05-2026
Подвижной состав с новыми колёсными парами не может чаще сходить. Ещё не такая сильная выработка гребня и колесо меньше играет на бок. Просто трамваи новые тяжелее. И чаще продавливают трамвайные пути со старыми гнилыми шпалами. Это как у нас на автодорогах тяжёлые автобусы с людьми давят там где мы щебня в дорогу не доложим. На Ленина много дорога волнами. На Строителей.