В Бийске трамвай сошел с рельсов на улице Казанцевых

Несколько пассажиров получили легкие травмы

09 мая 2026, 15:08, ИА Амител

В Бийске на улице Казанцевых трамвай сошел с рельсов и развернулся поперек дороги. В результате происшествия пострадали несколько пассажиров, а также была повреждена опора линии электропередачи, пишет "ЧП Бийск".

Судя по опубликованным кадрам, вагон во время движения резко потерял ход, после чего сошел с путей и развернулся.

Как сообщили в администрации города, по предварительным данным, несколько пассажиров получили легкие травмы. Пострадавших госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Кроме того, в результате аварии была повреждена опора линии электропередачи. На месте происшествия работают аварийные бригады, специалисты обследуют поврежденный участок.

В мэрии уточнили, что в случае необходимости замены опоры восстановительные работы могут занять до шести часов.