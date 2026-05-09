В Бийске трамвай сошел с рельсов на улице Казанцевых
Несколько пассажиров получили легкие травмы
09 мая 2026, 15:08, ИА Амител
В Бийске на улице Казанцевых трамвай сошел с рельсов и развернулся поперек дороги. В результате происшествия пострадали несколько пассажиров, а также была повреждена опора линии электропередачи, пишет "ЧП Бийск".
Судя по опубликованным кадрам, вагон во время движения резко потерял ход, после чего сошел с путей и развернулся.
Как сообщили в администрации города, по предварительным данным, несколько пассажиров получили легкие травмы. Пострадавших госпитализировали для оказания медицинской помощи.
Кроме того, в результате аварии была повреждена опора линии электропередачи. На месте происшествия работают аварийные бригады, специалисты обследуют поврежденный участок.
В мэрии уточнили, что в случае необходимости замены опоры восстановительные работы могут занять до шести часов.
16:02:53 09-05-2026
Чудом удалось избежать трагедии. А можно в Бийск тоже Белорусские трамваи дать, чтобы не ломались.
07:13:59 10-05-2026
Гость (16:02:53 09-05-2026) Чудом удалось избежать трагедии. А можно в Бийск тоже Белору... Можно, а зачем?