Один из основателей и экс-гитарист группы "Алиса" найден живым
Как заявили в пресс-службе поискового отряда, Шаталин найден живым
25 августа 2023, 08:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Один из основателей и экс-гитарист группы "Алиса" Андрей Шаталин, который ранее пропал в Петербурге, найден живым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей поискового отряда "Лиза Алерт" в Санкт-Петербурге.
Как заявили в пресс-службе поискового отряда, Шаталин найден живым.
Музыканта начали искать 24 августа. В поисковой ориентировке отмечалось, что 63-летний Шаталин 22 августа вышел из дома и не вернулся.
08:21:35 25-08-2023
Человеку прибухнуть на 3-4 дня нельзя?
13:06:56 25-08-2023
Пузырек (08:21:35 25-08-2023) Человеку прибухнуть на 3-4 дня нельзя?... Позвонить домой не бывает?
13:59:50 25-08-2023
Гость (13:06:56 25-08-2023) Позвонить домой не бывает?... Запой - штука сложная. Бывает некогда позвонить.
08:45:21 25-08-2023
да капец. уйдёшь так в запой сразу кипишь
12:10:38 25-08-2023
Гость (08:45:21 25-08-2023) да капец. уйдёшь так в запой сразу кипишь... А Вы, пардон, какую супер-группу основали, чтоб Вас искать?
12:39:20 25-08-2023
Гость (12:10:38 25-08-2023) А Вы, пардон, какую супер-группу основали, чтоб Вас искать?... чего в ней суперского то ? обычная группа как тысячи других
16:00:17 25-08-2023
Гость (12:39:20 25-08-2023) чего в ней суперского то ? обычная группа как тысячи других... Не. Алиса норм. Не фэн. Но История. Жаль его. Бухал по ходу