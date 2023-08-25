Один из основателей и экс-гитарист группы "Алиса" найден живым

Как заявили в пресс-службе поискового отряда, Шаталин найден живым

25 августа 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Один из основателей и экс-гитарист группы "Алиса" Андрей Шаталин, который ранее пропал в Петербурге, найден живым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей поискового отряда "Лиза Алерт" в Санкт-Петербурге.

Как заявили в пресс-службе поискового отряда, Шаталин найден живым.

Музыканта начали искать 24 августа. В поисковой ориентировке отмечалось, что 63-летний Шаталин 22 августа вышел из дома и не вернулся.