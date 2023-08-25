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Один из основателей и экс-гитарист группы "Алиса" найден живым

Как заявили в пресс-службе поискового отряда, Шаталин найден живым

25 августа 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Один из основателей и экс-гитарист группы "Алиса" Андрей Шаталин, который ранее пропал в Петербурге, найден живым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей поискового отряда "Лиза Алерт" в Санкт-Петербурге.

Как заявили в пресс-службе поискового отряда, Шаталин найден живым.

Музыканта начали искать 24 августа. В поисковой ориентировке отмечалось, что 63-летний Шаталин 22 августа вышел из дома и не вернулся.

Комментарии 7

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Пузырек

08:21:35 25-08-2023

Человеку прибухнуть на 3-4 дня нельзя?

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Гость

13:06:56 25-08-2023

Пузырек (08:21:35 25-08-2023) Человеку прибухнуть на 3-4 дня нельзя?... Позвонить домой не бывает?

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Пузырек

13:59:50 25-08-2023

Гость (13:06:56 25-08-2023) Позвонить домой не бывает?... Запой - штука сложная. Бывает некогда позвонить.

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Гость

08:45:21 25-08-2023

да капец. уйдёшь так в запой сразу кипишь

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Гость

12:10:38 25-08-2023

Гость (08:45:21 25-08-2023) да капец. уйдёшь так в запой сразу кипишь... А Вы, пардон, какую супер-группу основали, чтоб Вас искать?

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Гость

12:39:20 25-08-2023

Гость (12:10:38 25-08-2023) А Вы, пардон, какую супер-группу основали, чтоб Вас искать?... чего в ней суперского то ? обычная группа как тысячи других

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Гость

16:00:17 25-08-2023

Гость (12:39:20 25-08-2023) чего в ней суперского то ? обычная группа как тысячи других... Не. Алиса норм. Не фэн. Но История. Жаль его. Бухал по ходу

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