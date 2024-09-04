В школу за миллионом. Как в Алтайском крае поддерживают молодых учителей

В регионе запустили свою программу, чтобы привлечь в школы новые кадры

04 сентября 2024, 06:15, ИА Амител

Школа в Налобихе / Фото: из архива amic.ru

Один миллион рублей из регионального бюджета будут платить в Алтайском крае учителям, которые поедут работать в небольшие города и села. Такая региональная программа начала действовать в крае в 2024 году по постановлению губернатора Виктора Томенко. В правительстве уверены, что эта мера поможет улучшить ситуацию с кадровым дефицитом в сфере образования. Кто может стать участником новой программы и как еще поддерживают учителей, amic.ru рассказала начальник сектора кадрового развития аттестации Министерства образования и науки Алтайского края Ольга Алимушкина.

Двадцать счастливчиков получат по миллиону

На начало августа 2024 года в школах Алтайского края не хватало порядка 400 учителей. Дефицит педагогов – общероссийская проблема. Особенно трудно привлекать кадры в отдаленные села. Чтобы улучшить ситуацию, в России с 2020 года действует программа "Земский учитель", по которой педагогам выделялось по 1 миллиону рублей из федерального бюджета. В Алтайском крае в 2024 году запустили свою аналогичную программу. Получить миллион рублей могут 20 молодых педагогов, которые пошли работать в школы, расположенные в селах и небольших городах, таких как Горняк, Змеиногорск, Славгород. Постановление о назначении единовременной выплаты подписал губернатор Виктор Томенко.

"Главная цель программы – омоложение педагогических кадров. Ежегодно 20 учителей в возрасте до 35 лет смогут претендовать на миллион рублей. Мы рассчитываем, что региональная программа позволит привлечь и закрепить в общеобразовательных школах выпускников педагогических вузов и колледжей. А также замотивирует вернуться в профессию учителей, которые сейчас работают в других сферах", – отмечает Ольга Алимушкина.

Участвовать в конкурсе "за миллион" могут молодые учителя из любого региона России. Все те, кто в период с 1 июня по 5 сентября 2024 года устроились работать в школы Алтайского края, в которых обучаются не более 500 человек. Образовательные учреждения при этом должны находиться в селах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с численностью населения до 50 тысяч человек.

Урок. Фото: amic.ru/Екатерина Смолихина

На данный момент документы для участия в региональном "Земском учителе" уже подали 42 педагога. Больше всего заявок поступило из Бийского, Алтайского и Благовещенского районов.

Документы принимают до 5 сентября в Алтайском институте развития образования имени Топорова. С 9 сентября свою работу начнет конкурсная комиссия, которая в срок до 20 октября и определит победителей.

Какие нужны документы и у кого выше шансы на победу?

Чтобы претендовать на выплату в миллион рублей, участник должен быть уже трудоустроен. К заявке ему необходимо приложить паспорт, диплом о педагогическом образовании и копию трудового договора с общеобразовательной организацией.

Будут учитываться и личные достижения конкурсантов. За них начислят дополнительные баллы, что увеличивает шансы на победу.

"Дополнительные баллы предусмотрены за педагогический стаж, диплом магистра по направлению "Образование и педагогические науки", наличие первой или высшей квалификационной категории. Также конкурсная комиссия их начислит ребятам, которые во время обучения в вузе получали стипендию имени Щекотинского, и педагогам, у которых есть дополнительная специализация, – когда человек прошел переподготовку и может вести несколько предметов", – объясняет Ольга Алимушкина.

По условиям программы победители должны будут отработать в выбранной школе три года. Если участник по какой-то причине уволится раньше, он обязан компенсировать сумму выплаты пропорционально отработанному времени, уточняет Алимушкина.

Как еще в Алтайском крае поддерживают молодых педагогов?

С 2013 года в Алтайском крае молодым специалистам выплачивают так называемые "губернаторские подъемные". Для выпускников педагогических вузов и ссузов, которые устроились на работу в малочисленные школы, предусмотрена выплата в размере от 200 до 300 тысяч рублей.

"Кандидаты, которые проходят по критериям, в срок до 10 сентября могут подать документы на конкурс. По результатам отбора 300 тысяч рублей из краевого бюджета получат 30 выпускников вузов и по 200 тысяч – 35 выпускников техникумов. Итоги будут подведены в начале ноября", – напоминает начальник сектора кадрового развития и аттестации.

Также выплачивают "подъемные" во всех районах Алтайского края, куда приезжают молодые учителя. Их размер зависит от возможностей муниципалитетов, в среднем сумма варьируется от 10 до 250 тысяч рублей, объясняет Ольга Алимушкина. Больше всего учителям готовы предложить в Павловском (250 тыс. рублей), Залесовском (200 тыс. рублей), Краснощековском (200 тыс. рублей), Шипуновском (150 тыс. рублей) районах.

Перемена в школе / Фото: из архива amic.ru

Мотивируют в Алтайском крае не только учителей, но и студентов, которые едут на производственную практику в школы с кадровым дефицитом. Их список ежегодно утверждает Министерство образования и науки Алтайского края. В этом случае на протяжении пяти месяцев ребята получают стипендию имени А. П. Щекотинского в размере 7,5 тысячи рублей.

Кроме того, для сельских учителей предусмотрена компенсация услуг ЖКХ. Ежегодно 320 педагогических работников, трудовой стаж которых превышает 10 лет, за счет краевого бюджета проходят лечение в санатории "Обь".

Кстати, к новому учебному году за счет федеральной и новой краевой программы "Земский учитель" по трудоустройству выпускников вузов и ссузов, а также студентов старших курсов удалось закрыть порядка 900 вакансий.