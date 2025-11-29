НОВОСТИПроисшествия

Оголодавший алтаец украл соседских уток, чтобы съесть

Мужчина признался в содеянном, сообщив, что надеялся что-то приготовить из украденных пернатых

29 ноября 2025, 16:35, ИА Амител

Утка на воде в парке / Фото: amic.ru
В Ребрихинском районе, оголодавший 29-летний мужчина, проживающий в селе, украл двух уток пекинской породы у своего односельчанина. Информация об этом поступила из пресс-службы Главного управления МВД по Алтайскому краю.

В местный полицейский участок обратился 67-летний житель села. Потерпевший сообщил о пропаже из его хозяйственной постройки самца и самки утки.

Оперативники уголовного розыска быстро установили личность преступника. Им оказался 29-летний местный житель, проживающий по соседству с пострадавшим. На допросе задержанный признал свою вину и пояснил, что причиной кражи птиц стал мучительный голод. Он рассказал, что намеревался ощипать украденных птиц и приготовить их для еды.

В настоящее время сотрудники полиции вернули изъятых уток и селезня законному владельцу, взяв с него расписку о сохранности.

Алтайский край животные

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

18:13:49 29-11-2025

Работы нет-жрать нечего

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:22:23 29-11-2025

Гость (18:13:49 29-11-2025) Работы нет-жрать нечего... Работы- полно! Но воровать интереснее...

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

00:21:00 30-11-2025

Гость (18:13:49 29-11-2025) Работы нет-жрать нечего... Да ладно, работы в деревне как и дураков в России на 100 лет вперед припасено. В деревне то были вообще есть представление??

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:21:26 30-11-2025

гость (00:21:00 30-11-2025) Да ладно, работы в деревне как и дураков в России на 100 лет... В деревне офердофига работы, особенно для тех, кто с мозгами.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:52:47 29-11-2025

Фамилия мужчины, скорее всего, Паниковский

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

00:23:12 30-11-2025

Гость (18:52:47 29-11-2025) Фамилия мужчины, скорее всего, Паниковский... Вряд ли, написано Алтаец, а у них слегка другие фамилии.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:36:51 30-11-2025

гость (00:23:12 30-11-2025) Вряд ли, написано Алтаец, а у них слегка другие фамилии.... Да, непонятка.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:05:10 29-11-2025

Накормить-то надо было.....

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

21:56:56 29-11-2025

Теперь посадят...
Хоть бы ярд своровал...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:18:33 30-11-2025

Musik (21:56:56 29-11-2025) Теперь посадят... Хоть бы ярд своровал... ... Ярды не воруют, а берут в долговременное безвозмездное пользование.

  -3 Нравится
Ответить
