Оголодавший алтаец украл соседских уток, чтобы съесть

Мужчина признался в содеянном, сообщив, что надеялся что-то приготовить из украденных пернатых

29 ноября 2025, 16:35, ИА Амител

В Ребрихинском районе, оголодавший 29-летний мужчина, проживающий в селе, украл двух уток пекинской породы у своего односельчанина. Информация об этом поступила из пресс-службы Главного управления МВД по Алтайскому краю.

В местный полицейский участок обратился 67-летний житель села. Потерпевший сообщил о пропаже из его хозяйственной постройки самца и самки утки.

Оперативники уголовного розыска быстро установили личность преступника. Им оказался 29-летний местный житель, проживающий по соседству с пострадавшим. На допросе задержанный признал свою вину и пояснил, что причиной кражи птиц стал мучительный голод. Он рассказал, что намеревался ощипать украденных птиц и приготовить их для еды.

В настоящее время сотрудники полиции вернули изъятых уток и селезня законному владельцу, взяв с него расписку о сохранности.