Бийчанин украл велосипед, чтобы доехать до возлюбленной, но по дороге устал крутить педали

В итоге незавершенная поездка обернулась уголовным делом

13 ноября 2025, 11:10, ИА Амител

Мужчина на велосипеде / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
В Алтайском крае 30-летний житель Бийска украл велосипед стоимостью 17,5 тыс. рублей и выкинул его, сообщает региональное МВД.

Мужчина пришел к бывшей возлюбленной, но узнал, что она переехала в заречную часть города. В ограде дома он увидел велосипед и решил на нем доехать до дамы сердца.

«Дорога оказалась длинной, силы быстро закончились, и, устав крутить педали, он просто выбросил похищенный велосипед», – рассказали в ведомстве.

В итоге незавершенная поездка обернулась уголовным делом. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за кражу.

Ранее сообщалось о жителе Барнаула, который наворовал велосипедов на 500 тысяч рублей. Его личность установили благодаря записям камер видеонаблюдения.

Бийск Криминал забавные истории

Комментарии 9

Avatar Picture
Иван

11:17:58 13-11-2025

Дон Кихот Ламанческий на Росинанте...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:28:35 13-11-2025

Крути педали пока прынцессу замуж не отдали

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:47:25 13-11-2025

Балтышок ему рубить сразу, чтобы егошная дама с сердцем не нарожала от него таких же уродов

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вася

12:27:54 13-11-2025

Не долго гнал велосипед...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:40:17 13-11-2025

Это не кража. Для кражи нужен корыстный мотив. Его здесь нет. Вот автомобиль по двум мотивом. 1 с корыстной целью - Кража (с целью перепродажи, использования в личных целях). 2. С целью покататься. Покатаются и бросают (Угон без цели хищения). Две разные статьи абсолютно. Сомневаюсь, что велосипед признают как транспортное средство где был угон без цели хищения. Так что административкой отделается ездун.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:55:46 13-11-2025

так он не украл, а угнал велосипед))))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:02:47 13-11-2025

Гость (12:55:46 13-11-2025) так он не украл, а угнал велосипед))))... Не угнал, а взял прокатиться, без цели хищения. Уголовки нет. Про машины тоже так, если поймали, говорят, мы без цели хищения, прокатились просто. Ну что замарали, помыли. И их отпускают. У нас очень продвинутое законодательство

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:59:05 13-11-2025

Он утащил, угнал велосипед. В глухих лугах его остановил.. Чего он там нарвал и кому что подарил, об этом только судья будет знать...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:26:00 13-11-2025

За 17 тысяч это не велосипед, это просто макет.

  0 Нравится
Ответить
