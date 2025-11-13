Бийчанин украл велосипед, чтобы доехать до возлюбленной, но по дороге устал крутить педали
В итоге незавершенная поездка обернулась уголовным делом
13 ноября 2025, 11:10, ИА Амител
В Алтайском крае 30-летний житель Бийска украл велосипед стоимостью 17,5 тыс. рублей и выкинул его, сообщает региональное МВД.
Мужчина пришел к бывшей возлюбленной, но узнал, что она переехала в заречную часть города. В ограде дома он увидел велосипед и решил на нем доехать до дамы сердца.
«Дорога оказалась длинной, силы быстро закончились, и, устав крутить педали, он просто выбросил похищенный велосипед», – рассказали в ведомстве.
В итоге незавершенная поездка обернулась уголовным делом. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за кражу.
Ранее сообщалось о жителе Барнаула, который наворовал велосипедов на 500 тысяч рублей. Его личность установили благодаря записям камер видеонаблюдения.
11:17:58 13-11-2025
Дон Кихот Ламанческий на Росинанте...
11:28:35 13-11-2025
Крути педали пока прынцессу замуж не отдали
11:47:25 13-11-2025
Балтышок ему рубить сразу, чтобы егошная дама с сердцем не нарожала от него таких же уродов
12:27:54 13-11-2025
Не долго гнал велосипед...
12:40:17 13-11-2025
Это не кража. Для кражи нужен корыстный мотив. Его здесь нет. Вот автомобиль по двум мотивом. 1 с корыстной целью - Кража (с целью перепродажи, использования в личных целях). 2. С целью покататься. Покатаются и бросают (Угон без цели хищения). Две разные статьи абсолютно. Сомневаюсь, что велосипед признают как транспортное средство где был угон без цели хищения. Так что административкой отделается ездун.
12:55:46 13-11-2025
так он не украл, а угнал велосипед))))
13:02:47 13-11-2025
Гость (12:55:46 13-11-2025) так он не украл, а угнал велосипед))))... Не угнал, а взял прокатиться, без цели хищения. Уголовки нет. Про машины тоже так, если поймали, говорят, мы без цели хищения, прокатились просто. Ну что замарали, помыли. И их отпускают. У нас очень продвинутое законодательство
12:59:05 13-11-2025
Он утащил, угнал велосипед. В глухих лугах его остановил.. Чего он там нарвал и кому что подарил, об этом только судья будет знать...
22:26:00 13-11-2025
За 17 тысяч это не велосипед, это просто макет.