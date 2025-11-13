Бийчанин украл велосипед, чтобы доехать до возлюбленной, но по дороге устал крутить педали

В итоге незавершенная поездка обернулась уголовным делом

13 ноября 2025, 11:10, ИА Амител

В Алтайском крае 30-летний житель Бийска украл велосипед стоимостью 17,5 тыс. рублей и выкинул его, сообщает региональное МВД.

Мужчина пришел к бывшей возлюбленной, но узнал, что она переехала в заречную часть города. В ограде дома он увидел велосипед и решил на нем доехать до дамы сердца.

«Дорога оказалась длинной, силы быстро закончились, и, устав крутить педали, он просто выбросил похищенный велосипед», – рассказали в ведомстве.

В итоге незавершенная поездка обернулась уголовным делом. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за кражу.

