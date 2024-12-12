Открытое горение на крупном пожаре в Барнауле ликвидировали

В МЧС прокомментировали происшествие

12 декабря 2024, 22:22, ИА Амител

Пожар в 9-м Заводском проезде / Фото: пресс-служба МЧС России

В Барнауле спасатели ликвидировали открытое горение на пожаре в 9-м Заводском проезде. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"Превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ нет", – отметили спасатели.

Комментарий о пожаре дал начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Алтайскому краю Алексей Кудрявцев.

"Силы и средства направлены по повышенному рангу выезда. К тушению пожара привлекался пожарный поезд города Барнаула и станции Новоалтайска. Сил и средств достаточно", – рассказал он.

Площадь пожара успела достигнуть трех тысяч квадратных метров. Спасатели сообщали, что в здании частично обрушилась кровля.

Из-за пожара в Барнауле произошло аварийное отключение подачи электроэнергии, возникли проблемы с водоснабжением и отоплением.