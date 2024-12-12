Открытое горение на крупном пожаре в Барнауле ликвидировали
В МЧС прокомментировали происшествие
12 декабря 2024, 22:22, ИА Амител
В Барнауле спасатели ликвидировали открытое горение на пожаре в 9-м Заводском проезде. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
"Превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ нет", – отметили спасатели.
Комментарий о пожаре дал начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Алтайскому краю Алексей Кудрявцев.
"Силы и средства направлены по повышенному рангу выезда. К тушению пожара привлекался пожарный поезд города Барнаула и станции Новоалтайска. Сил и средств достаточно", – рассказал он.
Площадь пожара успела достигнуть трех тысяч квадратных метров. Спасатели сообщали, что в здании частично обрушилась кровля.
Из-за пожара в Барнауле произошло аварийное отключение подачи электроэнергии, возникли проблемы с водоснабжением и отоплением.
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