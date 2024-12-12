Устранение последствий крупного пожара в Барнауле поставлено на контроль в мэрии
Такое решение приняли на оперативном совещании
12 декабря 2024, 21:30, ИА Амител
Вячеслав Франк поставил на особый контроль ситуацию по устранению последствий крупного пожара в Барнауле. Об этом сообщили в администрации города.
Напомним, днем 12 декабря возгорание произошло по адресу 9-й Заводской проезд, 5г/3. В настоящее время пожар локализовали на площади 3 тыс. кв. м.
"Ситуация по устранению последствий пожара на особом контроле в администрации города", – сообщили в мэрии.
Напомним, глава города Барнаула провел оперативное совещание в связи с отключением света из-за крупного пожара. Ограничения в подаче электричества затронули жителей Ленинского и Железнодорожного районов в границах улиц Юрина, Малахова, Георгия Исакова, Антона Петрова, Островского, Северо-Западной. Кроме того, энергия не подается в часть поселка Осипенко.
19:20:32 13-12-2024
Ситуация на "особом контроле", а света так и нет. В чём реальная польза такого "контроля"? Посидеть, штаны "потереть"?😳