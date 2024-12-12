Вячеслав Франк провел совещание в связи с отключением света из-за крупного пожара

Под ограничение подачи электроэнергии попали около 62 тысяч жителей Барнаула

12 декабря 2024, 20:38, ИА Амител

Совещание по поводу крупного пожара / Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Мэр Барнаула Вячеслав Франк проводит оперативное совещание в связи с пожаром на складе в 9-м Заводском проезде. Как сообщает пресс-центр администрации краевой столицы, в нем принимают участие замглавы города по обеспечению безопасности населения информации Игорь Лисин, главы Ленинского, Железнодорожного и Октябрьского районов, гендиректор "Росводоканала Барнаул" Андрей Полюго и глава городского управления по делам ГОЧС Евгений Терещенко.

По словам Лисина, из-за пожара ограничена подача электричества части жителей Ленинского и Железнодорожного районов. Район отключения ограничен улицами Юрина, Малахова, Георгия Исакова, Антона Петрова, Островского, Северо-Западной. Кроме того, энергия не подается в часть поселка Осипенко.

"Под ограничение попали 8 больниц (на резервном электроснабжении), поликлиника, 20 детских садов, 7 школ, 258 многоквартирных жилых домов и 2203 частных жилых дома, всего около 62 тыс. человек", – заявили в пресс-центре.

"Россети Сибирь" ведут аварийно-восстановительные работы. Ранее в компании сообщали, что одну линию отключили по заявке МЧС, а вторая отключилась из-за "перекрытия изоляции по продуктам горения".

Сотрудники филиала "Алтайэнерго" приступили к созданию резервной схемы питания потребителей, сотрудники БСК организуют перевод потребителей на резервные схемы электроснабжения. После разрешения МЧС прежние линии введут в работу.

Кроме того, в городе временно изменили схемы движения электротранспорта и перекрыли движение возле места пожара – от улицы Малахова до здания ЛИУ-1 в 9-м Заводском проезде.