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Огромный град размером с куриное яйцо выпал в Новосибирске

Сначала над городом стал греметь гром, а после пошел дождь, сменившийся льдинами

04 сентября 2023, 19:59, ИА Амител

Мощный град обрушился на Новосибирск вечером 4 сентября. Кадры огромных льдин размером с яйцо прислали amic.ru.

По сообщению корреспондента нашего издания, непогода налетела на город быстро – сначала над Новосибирском стал греметь гром, а после пошел дождь с градом. Дополнил картину сильный ветер, который раскачивал даже крепкие деревья.

Продлился дождь с градом около 15 минут, после чего резко стих. Однако следы града остались, в том числе и на машинах.

Новосибирская область

Комментарии 3

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Гость

20:09:00 04-09-2023

Очевидно, что град не с куриное яйцо, а с человеческое!

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Гость

21:14:16 04-09-2023

Гость (20:09:00 04-09-2023) Очевидно, что град не с куриное яйцо, а с человеческое!... Ростом с сидячию собаку 162 см.

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Бийчанин

21:29:20 04-09-2023

Читаем: Дополнил квартиру сильный ветер

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