Огромный град размером с куриное яйцо выпал в Новосибирске

Сначала над городом стал греметь гром, а после пошел дождь, сменившийся льдинами

04 сентября 2023, 19:59, ИА Амител





























Фото: amic.ru

Мощный град обрушился на Новосибирск вечером 4 сентября. Кадры огромных льдин размером с яйцо прислали amic.ru.

По сообщению корреспондента нашего издания, непогода налетела на город быстро – сначала над Новосибирском стал греметь гром, а после пошел дождь с градом. Дополнил картину сильный ветер, который раскачивал даже крепкие деревья.

Продлился дождь с градом около 15 минут, после чего резко стих. Однако следы града остались, в том числе и на машинах.