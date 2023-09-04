Огромный град размером с куриное яйцо выпал в Новосибирске
Сначала над городом стал греметь гром, а после пошел дождь, сменившийся льдинами
04 сентября 2023, 19:59, ИА Амител
Фото: amic.ru
Мощный град обрушился на Новосибирск вечером 4 сентября. Кадры огромных льдин размером с яйцо прислали amic.ru.
По сообщению корреспондента нашего издания, непогода налетела на город быстро – сначала над Новосибирском стал греметь гром, а после пошел дождь с градом. Дополнил картину сильный ветер, который раскачивал даже крепкие деревья.
Продлился дождь с градом около 15 минут, после чего резко стих. Однако следы града остались, в том числе и на машинах.
20:09:00 04-09-2023
Очевидно, что град не с куриное яйцо, а с человеческое!
21:14:16 04-09-2023
Гость (20:09:00 04-09-2023) Очевидно, что град не с куриное яйцо, а с человеческое!... Ростом с сидячию собаку 162 см.
21:29:20 04-09-2023
Читаем: Дополнил квартиру сильный ветер