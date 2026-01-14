Алкоголь и овощи окажутся в числе самых подорожавших продуктов в январе

Среди ключевых причин роста стоимости эксперты называют повышение НДС с 20 до 22%

В России уже в январе ожидается рост цен на продукты питания, который затронет большинство товарных категорий. По прогнозам экспертов, заметнее всего подорожают овощи и фрукты – их стоимость может увеличиться в среднем на 15–20%, пишет Life.

Существенный рост цен ожидается и на алкоголь с табачной продукцией. По оценкам специалистов, из-за очередного повышения акцизов эти товары могут подорожать на 17–30%. Аналогичную динамику покажут чай и кофе – их стоимость, как прогнозируется, вырастет на 15–20%.

Менее резкое, но ощутимое повышение цен затронет базовые продукты. Крупы, макаронные изделия, растительные масла и консервы могут подорожать на 5–15%, мясо и молочная продукция – на 10–20%.

Среди ключевых причин увеличения стоимости эксперты называют повышение НДС с 20 до 22%, а также рост налоговой нагрузки на индивидуальных предпринимателей. Эти факторы, как отмечается, приведут к большим затратам на логистику, сырье и энергоносители, что в итоге отразится на конечной цене продуктов для потребителей.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в России сохранилась тенденция к шринкфляции – практике уменьшения веса или объема товара при сохранении его прежней цены. Сильнее всего от этого явления пострадали пирожные, шоколадные плитки, пельмени, сливочное масло и большинство фасованных сыров.