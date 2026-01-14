Алкоголь и овощи окажутся в числе самых подорожавших продуктов в январе
Среди ключевых причин роста стоимости эксперты называют повышение НДС с 20 до 22%
14 января 2026, 11:15, ИА Амител
В России уже в январе ожидается рост цен на продукты питания, который затронет большинство товарных категорий. По прогнозам экспертов, заметнее всего подорожают овощи и фрукты – их стоимость может увеличиться в среднем на 15–20%, пишет Life.
Существенный рост цен ожидается и на алкоголь с табачной продукцией. По оценкам специалистов, из-за очередного повышения акцизов эти товары могут подорожать на 17–30%. Аналогичную динамику покажут чай и кофе – их стоимость, как прогнозируется, вырастет на 15–20%.
Менее резкое, но ощутимое повышение цен затронет базовые продукты. Крупы, макаронные изделия, растительные масла и консервы могут подорожать на 5–15%, мясо и молочная продукция – на 10–20%.
Среди ключевых причин увеличения стоимости эксперты называют повышение НДС с 20 до 22%, а также рост налоговой нагрузки на индивидуальных предпринимателей. Эти факторы, как отмечается, приведут к большим затратам на логистику, сырье и энергоносители, что в итоге отразится на конечной цене продуктов для потребителей.
Ранее сообщалось, что в 2025 году в России сохранилась тенденция к шринкфляции – практике уменьшения веса или объема товара при сохранении его прежней цены. Сильнее всего от этого явления пострадали пирожные, шоколадные плитки, пельмени, сливочное масло и большинство фасованных сыров.
11:42:28 14-01-2026
конечно было бы интересно заслушать лакировщиков, счетоводов чужих машин во дворах и заглядывателей в тележки в магазине.
наверное, у них альтернативно-одаренное мнение есть на этот счет
12:15:32 14-01-2026
Гость (11:42:28 14-01-2026) конечно было бы интересно заслушать лакировщиков, счетоводов... Добром это не кончится...
12:38:14 14-01-2026
"По прогнозам экспертов, заметнее всего подорожают овощи и фрукты – их стоимость может увеличиться в среднем на 15–20%,"--------- НДС на 2%, а овощи на 20%. Во жулики дают! Где Гарант? Чё делает?