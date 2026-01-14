Авиакомпания "Победа" не накормила барнаульских пассажиров и получила штраф

Рейс в Москву из Барнаула задержали более чем на пять часов, но пассажирам не предоставили горячее питание

14 января 2026, 13:30, ИА Амител

Самолеты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Авиакомпания "Победа" оштрафована на 30 000 рублей за нарушение прав пассажиров в Барнауле. К такому решению привело разбирательство Барнаульской транспортной прокуратуры, установившей, что перевозчик не выполнил обязательные требования при длительной задержке рейса.

Инцидент произошел в сентябре 2025 года в международном аэропорту Барнаула имени Г. С. Титова. Рейс в Москву задержали более чем на пять часов, однако, вопреки федеральным авиационным правилам, пассажирам не предоставили горячее питание. Это прямое нарушение норм обслуживания при длительных задержках вылетов.

«По итогам проверки Барнаульская транспортная прокуратура инициировала привлечение ООО "Авиакомпания "Победа" к административной ответственности. Авиаперевозчика признали виновным по части 2 статьи 14.4 КоАП РФ – за повторное оказание услуг с нарушением установленных законом требований. Назначенный штраф составил 30 000 рублей», – говорится в публикации ведомства.

Ранее сотрудники "Победы" сняли с рейса бойца СВО из Алтайского края, возвращавшегося домой после реабилитации. По версии бортпроводников, пассажир нарушил правила, покурив на борту.

Сам мужчина настаивал, что курение имело место до посадки в самолет. В результате командир воздушного судна вызвал правоохранительные органы.

