Авиакомпания "Победа" не накормила барнаульских пассажиров и получила штраф
Рейс в Москву из Барнаула задержали более чем на пять часов, но пассажирам не предоставили горячее питание
14 января 2026, 13:30, ИА Амител
Авиакомпания "Победа" оштрафована на 30 000 рублей за нарушение прав пассажиров в Барнауле. К такому решению привело разбирательство Барнаульской транспортной прокуратуры, установившей, что перевозчик не выполнил обязательные требования при длительной задержке рейса.
Инцидент произошел в сентябре 2025 года в международном аэропорту Барнаула имени Г. С. Титова. Рейс в Москву задержали более чем на пять часов, однако, вопреки федеральным авиационным правилам, пассажирам не предоставили горячее питание. Это прямое нарушение норм обслуживания при длительных задержках вылетов.
«По итогам проверки Барнаульская транспортная прокуратура инициировала привлечение ООО "Авиакомпания "Победа" к административной ответственности. Авиаперевозчика признали виновным по части 2 статьи 14.4 КоАП РФ – за повторное оказание услуг с нарушением установленных законом требований. Назначенный штраф составил 30 000 рублей», – говорится в публикации ведомства.
Ранее сотрудники "Победы" сняли с рейса бойца СВО из Алтайского края, возвращавшегося домой после реабилитации. По версии бортпроводников, пассажир нарушил правила, покурив на борту.
Сам мужчина настаивал, что курение имело место до посадки в самолет. В результате командир воздушного судна вызвал правоохранительные органы.
13:52:01 14-01-2026
30000 штрафа для авиакомпании, чтобы не повадно было нарушать права пассажиров?!)Я тоже могу заплатить штраф со своего кармана 3 рубля, даже не замечу.
13:52:36 14-01-2026
Горячее питание для 100+ пассажиров вышло бы в разы дороже.
15:06:02 14-01-2026
Если 150 человек - по 200 р? В аэропорту в буфете водичка только по 200 р.
17:57:03 14-01-2026
Такой штраф для авиакомпании можно приравнять к штрафу в 10 копеек за нарушение ПДД. Смешно ведь, и грустно.
22:51:17 14-01-2026
Вот позор. С такими штрафами они никогда никого не будут кормить. Хоть неделю пусть рейса ждут.
00:59:18 15-01-2026
Капец "Победе", теперь её зажравшиеся хозяева разорятся.