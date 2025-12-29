Охранник из Тамбовской области выиграл в лотерею 70 млн рублей
Оба выигрышных билета россиянин купил в одной и той же точке продаж
29 декабря 2025, 21:30, ИА Амител
Житель Тамбовской области Алексей стал обладателем суммарного выигрыша в 70 миллионов рублей, дважды победив в лотерее за два месяца. Об этом РИА Новости сообщили в компании "Столото".
История везения началась в ноябре 2025 года: тогда Алексей приобрел билет моментальной лотереи и выиграл 10 миллионов рублей. Но на этом удача не закончилась – в декабре он купил билет того же дизайна в той же торговой точке и сорвал суперприз: 60 миллионов рублей.
По словам самого победителя, незадолго до выигрышей ему предсказали, что его знаку зодиака будет сопутствовать удача в наступающем году.
«Выиграл я в 2025 году, но распоряжаться деньгами буду уже в 2026 году. Год начнется с очень приятных эмоций», – поделился Алексей.
Примечательно, что оба выигрышных билета были приобретены в одной и той же точке продаж – совпадение, которое лишь подчеркивает исключительность случая.
В компании "Национальная лотерея" дополнили статистику: с января по ноябрь 2025 года в России появилось 883 лотерейных миллионера. Лидером по количеству победителей стала Московская область – там зафиксировано 34 обладателя миллионных выигрышей.
При этом самая высокая средняя сумма приза пришлась на Ханты‑Мансийский автономный округ: почти 38 миллионов рублей на одного счастливчика.
Накануне стало известно, что электрик из Перми выиграл 31 млн рублей в лотерею, не угадав ничего. Уникальный выигрыш стал возможен благодаря правилам тиража.
21:39:58 29-12-2025
Ну прям каждую неделю миллионерами становятся
21:53:00 29-12-2025
Охотно верим. У редакции есть имя, адрес счастливчика? Или на правах рекламы?
21:58:49 29-12-2025
Сказки... Никто нмчего там не выиграл...
22:03:22 29-12-2025
сплошные миллионеры к НГ)))
22:30:27 29-12-2025
Элен без ребят (22:03:22 29-12-2025) сплошные миллионеры к НГ))) ... реклама для лудоманов, столото тоже праздника хотят)))
23:22:25 29-12-2025
Во попёрло! В Сочи, Красноярске, Тамбове и всё простому люду везёт. И всё за последние три дня. Скупают, черти, лотерейки и богатеют. А я не покупаю, блин. А что раньше столько выигрышей не было? Надеются, лохов прибавится? Кукиш вам.
00:31:21 30-12-2025
Теперь ему нужно на все выигранные деньги лотереек купить
11:17:33 30-12-2025
Гость (00:31:21 30-12-2025) Теперь ему нужно на все выигранные деньги лотереек купить... Не,отдать государству,ведь у государства такое тяжёлое время.
07:48:23 30-12-2025
Из реального моего окружения за много лет коллеги родственники знакомые друзья выйгрыли максимум 100р и то эти деньги не возвращаются а предлагается замена таким же билетиком...
11:14:49 30-12-2025
Блииин!!!А я тоже как то не беру билетов,всё считал что столото это лохотрон,оказывается надо брать и пачками,кто возьмёт билетов пачку-тот получит......ха.ха.ха-водокачку!
15:56:08 30-12-2025
Мне аж 160 р падало. Но не дошло, что надо брать, брать, брать, эх... Всё-равно не буду, пусть мне будет хуже.
20:57:39 30-12-2025
гость (15:56:08 30-12-2025) Мне аж 160 р падало. Но не дошло, что надо брать, брать, б... 600 выигрывал, рублей естественно))
17:40:25 30-12-2025
В РФ лотерейка это бизнес на дозе.
За все время никого реально выйгравшего не видел.
Только сообщения , что очередной дворник/охранник/водитель , выйграл миллионы, ну бред же
18:49:03 30-12-2025
На Сахалине в какой то деревушке чел лярд выиграл-зомбоящик показывал...А народ говорит-в деревушке и чела такого нет...вранье это все...
19:17:02 30-12-2025
Я выиграла 15000 в 2023) первый и единственный раз.
20:29:02 30-12-2025
Лохотрон галимый
22:00:09 30-12-2025
Столото это армянская контора. Это общедоступная информация. Только кто покупает эти билетики никогда этого не читали. Я думал что уже все знают что выиграть не возможно, но на кассе в магните бабки берут по 5 шт. О, нет до умаю, всё нормально, лохов еще очень много
22:19:49 30-12-2025
Никто никого не заставляет покупать билеты.
23:24:21 30-12-2025
Не верю!
23:29:42 30-12-2025
Армяне приплатили, в любой бизнес надо вкладывать, вот и всё везение
00:03:49 31-12-2025
А я выигрывала.. И 147т выигрывали и так..по мелочам то 17т, то 10т..Асволбще главное не доводить до фанатизма! Чтоб что то выиграть существенное, надо столько бабла вложить
01:43:28 31-12-2025
Гость (07:48:23 30-12-2025) Из реального моего окружения за много лет коллеги родственни... А я выиграла и получила на почте 3000 р.
14:06:03 31-12-2025
Гость (19:17:02 30-12-2025) Я выиграла 15000 в 2023) первый и единственный раз. ... Я 5000 выиграл в2017 г. Жилищную недели три получал все уговаривали билеты взять, у одной прям истерика была когда я отказался, нервная у них работа
15:01:24 31-12-2025
10 лямов выиграл и всё равно работал охранником?! 😄😄😄
16:09:30 31-12-2025
Из моего окружения выиграла знакомая, 1 миллион, поэтому не считаю лохотроном, а вот что шансы небольшие это правда
18:22:00 31-12-2025
Ищут лохозавров в уши пургу гонят. Кто ещё в это фуфло верит. Как то ради прикола сто билетов взял, ага выиграл... Как говорится, нюхайте пятки
22:25:58 31-12-2025
В любое не поверишь пока сам не испытаешь...я выиграл в жилищной лотерее 5 лет 600тыс минус налог ,знакомый 1.8 млн в русское лото...