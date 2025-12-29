Охранник из Тамбовской области выиграл в лотерею 70 млн рублей

Оба выигрышных билета россиянин купил в одной и той же точке продаж

29 декабря 2025, 21:30, ИА Амител

Выигрыш в лотерею / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Житель Тамбовской области Алексей стал обладателем суммарного выигрыша в 70 миллионов рублей, дважды победив в лотерее за два месяца. Об этом РИА Новости сообщили в компании "Столото".

История везения началась в ноябре 2025 года: тогда Алексей приобрел билет моментальной лотереи и выиграл 10 миллионов рублей. Но на этом удача не закончилась – в декабре он купил билет того же дизайна в той же торговой точке и сорвал суперприз: 60 миллионов рублей.

По словам самого победителя, незадолго до выигрышей ему предсказали, что его знаку зодиака будет сопутствовать удача в наступающем году.

«Выиграл я в 2025 году, но распоряжаться деньгами буду уже в 2026 году. Год начнется с очень приятных эмоций», – поделился Алексей.

Примечательно, что оба выигрышных билета были приобретены в одной и той же точке продаж – совпадение, которое лишь подчеркивает исключительность случая.

В компании "Национальная лотерея" дополнили статистику: с января по ноябрь 2025 года в России появилось 883 лотерейных миллионера. Лидером по количеству победителей стала Московская область – там зафиксировано 34 обладателя миллионных выигрышей.

При этом самая высокая средняя сумма приза пришлась на Ханты‑Мансийский автономный округ: почти 38 миллионов рублей на одного счастливчика.

Накануне стало известно, что электрик из Перми выиграл 31 млн рублей в лотерею, не угадав ничего. Уникальный выигрыш стал возможен благодаря правилам тиража.