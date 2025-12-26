НОВОСТИОбщество

Электрик из Перми выиграл 31 млн рублей в лотерею, не угадав ничего

Уникальный выигрыш стал возможен благодаря правилам тиража

26 декабря 2025, 19:30, ИА Амител

Победитель в лотерее / Фото: предоставлено пресс-службой "Столото"
Победитель в лотерее / Фото: предоставлено пресс-службой "Столото"

Житель Пермского края стал обладателем суперприза 31,5 миллиона рублей в государственной лотерее "Все или ничего", при этом не угадав в билете ни одного числа. Уникальный выигрыш стал возможен благодаря правилам тиража, согласно которым главный приз присуждается как за полное совпадение всех чисел, так и за полное их несовпадение.

Как сообщили в пресс-службе "Столото", билет на 155 875-й тираж для Евгения по его просьбе приобрела через мобильное приложение его мать, проживающая в Пермском крае.

«Согласно правилам тиража, суперприз полагается как за совпадение всех 12 чисел из 24, так и за полное отсутствие совпадений. Числа в билете Евгений отметил случайным образом и, не угадав ни одной позиции, все же стал миллионером», – рассказали в пресс-службе "Столото".

Лотерея давно является семейной традицией: еще дед Евгения выигрывал холодильник в советское время, мать продолжила это увлечение, а сам победитель отвечает за онлайн-покупку билетов.

Евгений, который сейчас живет в Краснодарском крае и работает электромонтажником, а по первому образованию является поваром, регулярно навещает родных. Семья рассматривает выигрыш как общую удачу и планирует направить средства на покупку квартиры в Краснодаре. Мать победителя, ранее трудившаяся электромонтажником на заводе, сейчас ведет домашнее хозяйство и ухаживает за близким человеком.

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

19:58:58 26-12-2025

Сказки...

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:35:08 26-12-2025

Гость (19:58:58 26-12-2025) Сказки... ... Плохо берут, видимо🥱

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:30:16 26-12-2025

Что значило "совпадение ВСЕХ(!?) 12 чисел из 24" и мудрено ли было умышленно не угадать ничего? Кому закулисно досталась львиная доля выигрыша за создание настолько мутных "правил" лотереи?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

20:32:15 26-12-2025

лохи начали выигрывать ?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:21:23 26-12-2025

Армянлото спасибо но нет

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

23:57:27 26-12-2025

Гость (23:21:23 26-12-2025) Армянлото спасибо но нет... Спокойно, лично я 600 рублей выигрывал.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:37:29 27-12-2025

Добровольный налог на дураков)

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:14:16 27-12-2025

Кто-то поверит?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

08:27:23 28-12-2025

а почему нет пометки "на правах рекламы"?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:46:47 28-12-2025

Рассчитано на средний уровень интеллекта и ниже... ;)

  0 Нравится
Ответить
