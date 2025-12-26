Электрик из Перми выиграл 31 млн рублей в лотерею, не угадав ничего
Уникальный выигрыш стал возможен благодаря правилам тиража
26 декабря 2025, 19:30, ИА Амител
Житель Пермского края стал обладателем суперприза 31,5 миллиона рублей в государственной лотерее "Все или ничего", при этом не угадав в билете ни одного числа. Уникальный выигрыш стал возможен благодаря правилам тиража, согласно которым главный приз присуждается как за полное совпадение всех чисел, так и за полное их несовпадение.
Как сообщили в пресс-службе "Столото", билет на 155 875-й тираж для Евгения по его просьбе приобрела через мобильное приложение его мать, проживающая в Пермском крае.
«Согласно правилам тиража, суперприз полагается как за совпадение всех 12 чисел из 24, так и за полное отсутствие совпадений. Числа в билете Евгений отметил случайным образом и, не угадав ни одной позиции, все же стал миллионером», – рассказали в пресс-службе "Столото".
Лотерея давно является семейной традицией: еще дед Евгения выигрывал холодильник в советское время, мать продолжила это увлечение, а сам победитель отвечает за онлайн-покупку билетов.
Евгений, который сейчас живет в Краснодарском крае и работает электромонтажником, а по первому образованию является поваром, регулярно навещает родных. Семья рассматривает выигрыш как общую удачу и планирует направить средства на покупку квартиры в Краснодаре. Мать победителя, ранее трудившаяся электромонтажником на заводе, сейчас ведет домашнее хозяйство и ухаживает за близким человеком.
Ранее пенсионер из Московской области стал одним из трех победителей лотереи "Мечталлион", разделив суперприз в размере более 100 миллионов рублей. Мужчина по имени Анатолий купил три билета в местном магазине "Пятерочка" и выиграл 33 миллиона рублей.
19:58:58 26-12-2025
Сказки...
20:35:08 26-12-2025
Гость (19:58:58 26-12-2025) Сказки... ... Плохо берут, видимо🥱
20:30:16 26-12-2025
Что значило "совпадение ВСЕХ(!?) 12 чисел из 24" и мудрено ли было умышленно не угадать ничего? Кому закулисно досталась львиная доля выигрыша за создание настолько мутных "правил" лотереи?
20:32:15 26-12-2025
лохи начали выигрывать ?
23:21:23 26-12-2025
Армянлото спасибо но нет
23:57:27 26-12-2025
Гость (23:21:23 26-12-2025) Армянлото спасибо но нет... Спокойно, лично я 600 рублей выигрывал.
05:37:29 27-12-2025
Добровольный налог на дураков)
11:14:16 27-12-2025
Кто-то поверит?
08:27:23 28-12-2025
а почему нет пометки "на правах рекламы"?
12:46:47 28-12-2025
Рассчитано на средний уровень интеллекта и ниже... ;)