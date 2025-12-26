Электрик из Перми выиграл 31 млн рублей в лотерею, не угадав ничего

Уникальный выигрыш стал возможен благодаря правилам тиража

26 декабря 2025, 19:30, ИА Амител

Победитель в лотерее / Фото: предоставлено пресс-службой "Столото"

Житель Пермского края стал обладателем суперприза 31,5 миллиона рублей в государственной лотерее "Все или ничего", при этом не угадав в билете ни одного числа. Уникальный выигрыш стал возможен благодаря правилам тиража, согласно которым главный приз присуждается как за полное совпадение всех чисел, так и за полное их несовпадение.

Как сообщили в пресс-службе "Столото", билет на 155 875-й тираж для Евгения по его просьбе приобрела через мобильное приложение его мать, проживающая в Пермском крае.

«Согласно правилам тиража, суперприз полагается как за совпадение всех 12 чисел из 24, так и за полное отсутствие совпадений. Числа в билете Евгений отметил случайным образом и, не угадав ни одной позиции, все же стал миллионером», – рассказали в пресс-службе "Столото".

Лотерея давно является семейной традицией: еще дед Евгения выигрывал холодильник в советское время, мать продолжила это увлечение, а сам победитель отвечает за онлайн-покупку билетов.

Евгений, который сейчас живет в Краснодарском крае и работает электромонтажником, а по первому образованию является поваром, регулярно навещает родных. Семья рассматривает выигрыш как общую удачу и планирует направить средства на покупку квартиры в Краснодаре. Мать победителя, ранее трудившаяся электромонтажником на заводе, сейчас ведет домашнее хозяйство и ухаживает за близким человеком.

