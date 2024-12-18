"Он меня кинул". Бывший зам Шеломенцева в суде рассказал, как делил с ним 2 млн

Допрос важного свидетеля — Сергея Щукина — длился в суде около четырех часов

18 декабря 2024, 12:20, ИА Амител

Антон Шеломенцев в должности вице-мэра / Фото: amic.ru

17 декабря в Центральном районном суде Барнаула прошел почти четырехчасовой допрос Сергея Щукина – важного свидетеля в уголовном деле бывшего заместителя мэра Антона Шеломенцева. Вместе они работали в "дорожном" комитете в 2020 году, когда якобы перевозчик Бесчастный предложил им два миллиона за покровительство. Бывшие коллеги старались не смотреть друг другу в глаза, а Щукин вообще, как кажется, немного побаивался Антона Шеломенцева. Защита и обвинение задавали вопросы важному свидетелю, который уже получил пять лет условно в качестве посредника при передаче взятки. По мнению Щукина, коллега его "кинул" в 2021 году. Причем после этого несколько раз он привозил Шеломенцеву автомобиль.

О чем рассказал Щукин прокуратуре?

Первой допрос начала представительница прокуратуры. Щукин попросил судью закрыть процесс от СМИ, но не получилось. Опустим чисто формальные вопросы о том, где живет свидетель, чем занимается, и перейдем к основному блюду.

В частности, государственного обвинителя интересовало, как Сергей Щукин, который в 2020-м работал в должности заместителя председателя "дорожного" комитета, познакомился с перевозчиком Олегом Бесчастным. Якобы они пересекались по работе несколько раз, но весной 2020-го предприниматель позвал Щукина к себе в офис и предложил деньги за оказание услуги. Бесчастному нужны были покровители, чтобы победить в конкурсе по выбору перевозчика на маршруты № 41 и 78. Конкуренты предлагали более новые машины, а маршруты были прибыльными. Щукин сказал, что готов помочь за два миллиона рублей. При этом чиновник заявил, что скоро уволится, и предложил поговорить с Антоном Шеломенцевым. Щукин позже заявил на суде, что думал, что Бесчастный откажется, но не вышло. Пришлось действовать.

"Я позвонил Антону Андреевичу и предложил встретиться на обеде. Он вышел из здания комитета, я ему рассказал, что Бесчастный готов передать два миллиона рублей за покровительство и дальнейшее участие в конкурсе. Антон Андреевич согласился и сказал, что хочет купить автомобиль", – сообщил на суде Сергей Щукин.

Далее бывший заммэра начал кидать своему подчиненному ссылки на различные автомобили. Щукин, будучи чиновником и имея техническое образование, привозил за деньги машины. Шеломенцев заказал себе Subaru Outback, за которым Щукин должен был съездить в Челябинск. Однако качество автомобиля ему не понравилось, поэтому "Субару" он приобрел в Новосибирске за 1,2 миллиона рублей. Оставшиеся 800 тысяч рублей Шеломенцев предложил забрать Щукину. Позже он вложит их в два участка в Санниково.

Автомобиль же оформили на некоего господина Абрамова. Позже по более низкой цене он продал его через сайт объявлений Антону Шеломенцеву.

О чем Щукин рассказал защите?

Ответил свидетель и на вопросы адвоката подсудимого. По мнению Щукина, Шеломенцев мог помочь Бесчастному выиграть конкурс, потому что имел право решающего голоса. При этом никакого покровительства бывший вице-мэр в результате не оказал. В итоге Бесчастный начал требовать деньги обратно, и Щукину пришлось отдать их в виде двух участков в Санниково.

"Я понимал, что Антон Андреевич, извините за выражение, меня кинул в этом вопросе и оставил один на один с Бесчастным их решать. А сам отстранился", – заявил на суде Щукин и признал, что деньги, переданные перевозчиком, являлись взяткой.

Также адвокат бывшего вице-мэра задавал вопросы о телефонном разговоре Щукина с Бесчастным, запись которого появилась у следователей и сотрудников ФСБ. В нем якобы Щукин пытался скрыть информацию о том, что брал деньги от перевозчика. Вообще Щукина задержали в ноябре 2023 года. Оказалось, что у сотрудников ФСБ были подозрения по другим делам бывшего чиновника. Пытаясь выйти сухим из воды, Щукин рассказал о том, как делил деньги с Шеломенцевым. Пойдя на сделку со следствием, он получил всего пять лет условно.

Сергею Щукину адвокат и гособвинитель задавали много вопросов. Однако не на все он смог ответить. Экс-чиновник заявил, что недавно переболел и частично потерял память.

Бывший вице-мэр также задавал вопросы своему коллеге. В частности, Шеломенцева интересовало: если он "кинул" Щукина, то почему он просил его еще несколько раз "пригонять" ему новые автомобили. Последняя услуга, причем за деньги, была оказана в 2023 году.

Разговор со Щукиным длился около четырех часов. В итоге опрос свидетеля будет продолжен уже 18 декабря.

В чем обвиняют Шеломенцева?

Антон Шеломенцев обвиняется по трем статьям: "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ), "Легализация (отмывание) денег в крупном размере" (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ) и "Получение взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Первые две статьи связаны со взяткой от Олега Бесчастного: перевозчик передал 2 млн рублей через посредника, заместителя Шеломенцева Сергея Щукина. За деньги Шеломенцев должен был покровительствовать Бесчастному и поспособствовать ему "занять" маршруты № 41 и 78. Шеломенцев 1,2 млн рублей отмыл, купив через Щукина автомобиль Subaru Outback. Оставшиеся 800 тысяч рублей Щукин взял себе за посредничество.

Отметим, что это не единственное обвинение против Шеломенцева. Третья упомянутая статья связана с получением взятки от директора фирмы "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина. Следствие считает, что в феврале 2020 года Шеломенцев и Щукин намеревались построить в Барнауле склады для хранения инертных материалов и попросили Илюшина разработать проект этого объекта (номинальной стоимостью 350 тысяч рублей) в обмен на помощь Шеломенцева при заключении госконтрактов. Илюшин все сделал и помог Шеломенцеву и Щукину получить разрешение на строительство.

Кроме того, в феврале 2022 года через Сергея Щукина Илюшин передал Шеломенцеву 250 тысяч рублей за содействие при заключении госконтрактов. Подробнее о деле Шеломенцева можно прочитать по ссылке.