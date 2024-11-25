Что сказал перевозчик Бесчастный на суде по делу экс-замглавы Барнаула Шеломенцева?

Слова Бесчастного на процессе 22 ноября разошлись с ранее данными следствию показаниями

25 ноября 2024, 14:15, Антон Дегтярев

Олег Бесчастный / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Предприниматель-перевозчик Олег Бесчастный выступил на суде по делу бывшего заместителя мэра Барнаула Антона Шеломенцева 22 ноября. На заседание он явился в качестве свидетеля по делу о даче взятки в размере 2 млн рублей чиновнику. Бизнесмен рассказал версию событий, которая разошлась с показаниями, данными предварительному следствию. Подробнее – в материале amic.ru.

"Ходят слухи, что появился конкурент"

В начале своего выступления в суде Бесчастный рассказал, как именно и когда он работал в компаниях "Олир-Авто" и ООО "Командирское". Затем его спросили о том, как осуществляются перевозки в Барнауле и как проходит конкурс на определение перевозчика.

Бесчастный отметил, что перевозчики подают заявки на конкурс, которые рассматривает комиссия. И побеждает тот, кто набрал больше всего баллов. После этого победителю выдают свидетельство на пять лет, и на каждый автобус выписывают карту маршрутов, в которой содержится информация о перевозчике и маршруте.

Бесчастный рассказал, что в 2019-2020 годах он обслуживал 41-й и 78-й маршруты. Он хотел остаться на них, потому что машины для этого у него были в наличии, пояснил Бесчастный. Перевозчик отметил, что если бы он не получил данные маршруты, то транспорт бы у него "встал колом".

Предприниматель не вспомнил, кто возглавлял барнаульский комитет по дорожному хозяйству в 2020-2021 годах, но признался, что Шеломенцев был ему знаком, как и Сергей Щукин, который был заместителем Шеломенцева.

Именно со Щукиным в начале 2020 года встретился Бесчастный, когда был объявлен конкурс на маршруты № 41 и 78. Переговорить с чиновником бизнесмен решил, потому что узнал, что у него на конкурсе появился конкурент.

"Я говорю: "Вот конкурс объявили, что делать дальше? Участвовать-то я буду, но машины у меня не новые. Ходят слухи, что появился конкурент, который может взять новые машины". Конечно, можно было бы и мне их купить, но с экономической точки зрения это очень трудно – сто с лишним миллионов рублей нужно. Этот бизнес себя не окупает сразу. Поэтому я обратился к нему, он взял паузу подумать, а потом сказал, что у него есть возможность помочь. Деньги были переданы, чтобы он помог", – отметил перевозчик.

Антон Шеломенцев / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

"Щукин обещал мне два участка"

В результате Бесчастный конкурс проиграл, набрав меньше баллов, чем конкурент. По словам предпринимателя, его один автобус получал по 10 баллов, тогда как у конкурента Антона Еньшина – по 40 баллов, так как последний закупил новую технику, что было для Бесчастного нонсенсом.

"Я не знал, что Еньшин приобретет новые автобусы, потому что экономически это нонсенс – около 140 миллионов за 20 автобусов просто не вывезти. Поэтому я был уверен, что данные марки есть только у меня и я пройду конкурс нормально. Но мне нужна была поддержка, чтобы я не вылетел. Мои документы просматривали, и если бы я ошибся в какой-то бумажке, меня бы не допустили до участия. Было так, что заявитель не проходил, потому что взял справку не той формы, и он вылетал. Когда волнение есть, возникает страх. Рисковать я не мог. Мне помогли в проверке документов", – отметил он.

В итоге все машины у проигравшего Бесчастного "встали колом", и Щукин ему никак не поспособствовал. Бизнесмен просил Щукина вернуть деньги и ждал возврата, однако этого не произошло.

"Я до последнего ждал, что он вернет деньги. Щукин обещал мне, предлагал два участка в Санниково в качестве возврата, что-то еще. Он сказал, что деньги вложил в участки и предложил их отдать. Но случилось то, что случилось, он не успел вернуть. Конкретики в этом плане не было", – рассказал Бесчастный.

При этом предприниматель не знал о том, что деньги предназначались Шеломенцеву. Как Щукин будет "решать вопрос" и куда денет 2 млн рублей, Бесчастный якобы не имел понятия. Перевозчик отметил, что заместитель Шеломенцева вел себя так, словно "во всем разбирался".

Контактировал Бесчастный якобы исключительно со Щукиным, а не с Шеломенцевым, которого перевозчик видел всего лишь около пяти раз на совещаниях. Перевозчик подчеркнул, что если бы у него были дружеские отношения с Шеломенцевым, то тогда бы он не общался со Щукиным.

Суд над Шеломенцевым / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

"Какая взятка?"

На вопросы адвоката Шеломенцева Бесчастный отметил, что отдал деньги, чтобы пройти по конкурсу и победить. Однако он не стал называть переданные 2 млн рублей взяткой.

"Какая взятка? За что? Взятки даются за что-то. Я – тебе, ты – мне. Покровительства от Шеломенцева не было. А лояльного отношения в нашем бизнесе нет. Мы независимы от комитета. Если мне дают маршрутные карты, там все прописано, какая тут может быть лояльность с их стороны?" – отметил Бесчастный.

Однако перевозчик отметил, что Щукин частично ему услугу все-таки оказал. И теоретически после проигрыша чиновник мог бы поговорить с Еньшиным, чтобы последний отказался участвовать в конкурсе. Щукин же вообще не предлагал Бесчастному решить вопрос иначе и не помог "пристроить автобусы" на другие маршруты, хотя Бесчастный просил его это сделать, рассказал перевозчик.

"Были такие случаи, когда раньше проводились конкурсы. Еще когда был председатель Долженко, он усматривал, кто как работает и кто нужнее городу для перевозки пассажиров. Благодаря Долженко, который создал комитет по транспорту Барнаула, был наведен порядок", – прокомментировал Бесчастный.

Антон Шеломенцев / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Также несколько вопросов задал Бесчастному и сам Шеломенцев. Он спросил, встречались ли они вне рабочих совещаний и обсуждали ли вопросы победы или поражения в конкурсе на совещаниях, до или после них. На все это Бесчастный ответил отрицательно.

Между тем прокурор попросила зачитать данные предварительному следствию показания Бесчастного, которые расходились с тем, что он рассказал суду. По ним Бесчастный якобы знал, что деньги предназначались для Шеломенцева. Щукин согласился взять деньги, сказал, что сам уходит с поста зампредседателя "транспортного" комитета, но у него есть знакомый, глава комитета Шеломенцев, который способен Бесчастному помочь. Щукин якобы сказал Бесчастному, что Щеломенцеву придется отдать за покровительство 2 млн рублей, и часть из них получил Шеломенцев, а часть – Щукин.

После проигрыша Бесчастного Щукин якобы пообещал перевозчику, что Шеломенцев окажет "негативное воздействие" на перевозчиков, которые работают на нескольких маршрутах. И эти маршруты в итоге получит Бесчастный – в том числе № 6. Но ничего такого не произошло, и ни с какими маршрутами Шеломенцев ему не помог. Бизнесмен просил вернуть деньги, но так и не получил их. Согласно этим показаниям, Щукин предлагал вернуть долг земельным участком, но бизнесмен отказался.

Бесчастный такую разницу в показаниях объяснил суду тем, что многое в его ранних словах "было написано со слов Щукина", то есть Бесчастный согласился с тем, что говорил Щукин. Подписал эти показания он потому, что так ему сказал адвокат. Бесчастный добавил: если бы он знал, что деньги получил Шеломенцев, то посредник бы тогда ему не требовался. Перевозчик подчеркнул, что Щукин обманул его, взяв на себя обязательства, которые не смог выполнить.

В конце заседания судья спросил, подтверждает ли Бесчастный свои показания, данные предварительному следствию. Бесчастный подтвердил их частично. Но сказать, почему он ранее давал иные показания, затруднился. Он лишь в очередной раз подтвердил, что давал деньги Щукину, и сказал правду именно на заседании 22 ноября.

Олег Бесчастный / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

В чем обвиняют Шеломенцева?

Антон Шеломенцев обвиняется по трем статьям: "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ), "Легализация (отмывание) денег в крупном размере" (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ) и "Получение взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Первые две статьи связаны со взяткой от Олега Бесчастного: перевозчик передал 2 млн рублей через посредника, заместителя Шеломенцева Сергея Щукина. За деньги Шеломенцев должен был покровительствовать Бесчастному и поспособствовать ему "занять" маршруты № 41 и 78. Шеломенцев 1,2 млн рублей отмыл, купив через Щукина автомобиль Subaru Outback. Оставшиеся 800 тысяч рублей Щукин взял себе за посредничество.

Отметим, что это не единственное обвинение против Шеломенцева. Третья упомянутая статья связана с получением взятки от директора фирмы "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина. Следствие считает, что в феврале 2020 года Шеломенцев и Щукин намеревались построить в Барнауле склады для хранения инертных материалов и попросили Илюшина сделать проект этого объекта (номинальной стоимостью 350 тысяч рублей) в обмен на помощь Шеломенцева при заключении госконтрактов. Илюшин все сделал и помог Шеломенцеву и Щукину получить разрешение на строительство.

Кроме того, в феврале 2022 года через Сергея Щукина Илюшин передал Шеломенцеву 250 тысяч рублей за содействие при заключении госконтрактов. Подробнее о деле Шеломенцева можно прочитать по ссылке.

Антон Шеломенцев/ Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Как идет суд против Шеломенцева?

По делу Шеломенцева уже закончили изучать письменные доказательства. Сейчас продолжается опрос свидетелей. В том числе суд опросил и чиновников: действующего председателя комитета по дорожному хозяйству и транспорту мэрии Валерия Ведяшкина, бывшего главного специалиста отдела транспорта и связи комитета Алексея Капатурина, начальника отдела транспорта Андрея Матафонова и заместителя председателя комитета Дмитрия Арапова. Последний через некоторое время после суда свой пост покинул.

Что с другими фигурантами дела?

Пока что по делу осужден лишь посредник Сергей Щукин, Центральный районный суд Барнаула приговорил его к пяти годам условно и штрафу в размере однократной суммы взятки – 2 млн рублей. При этом прокуратура намерена оспорить этот приговор, судебное заседание в Алтайском краевом суде состоится 13 декабря 2024 года.

Перевозчика Олега Бесчастного начали судить в Индустриальном районном суде 15 ноября 2024 года. На суде обвиняемый полностью признал свою вину. На заседании выступил действующий глава транспортного комитета Валерий Ведяшкин. До этого Бесчастный долго пытался добиться рассмотрения дела в Центральном районном суде.

Второй взяткодатель – Денис Илюшин – сейчас находится в СИЗО, его дело рассматривать еще не начали.