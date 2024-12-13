Прокуратура запросила реальный срок для Сергея Щукина — посредника в деле Шеломенцева

Ранее Сергею Щукину дали пять лет условно со штрафом 2 млн рублей

13 декабря 2024, 14:50, Антон Дегтярев

Сергей Щукин с адвокатом/ Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Прокуратура запросила реальный срок для бывшего зампредседателя "дорожного" комитета Барнаула Сергея Щукина, который выступил посредником в даче взятки экс-замглавы города Антону Шеломенцеву. А именно надзорный орган просит дать Щукину пять лет колонии строгого режима со штрафом в размере десятикратной суммы взятки (то есть 20 млн рублей), а также лишить его права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах местного самоуправления. Подробнее – в материале amic.ru.

Позиция обвинения

Апелляцию на приговор Сергею Щукину (ранее получил пять лет условно со штрафом 2 млн рублей) подала прокуратура. Заседание состоялось в Алтайском краевом суде 13 декабря 2024 года. На нем судья зачитала требования помощника прокурора Центрального района, который выразил несогласие с приговором и назвал решение слишком мягким. По мнению помощника, суд нарушил нормы уголовно-процессуального права и неправильно применил нормы уголовного закона.

"Судом необоснованно приведено в качестве смягчающего обстоятельства активное способствование раскрытию преступления. По смыслу закона им не может быть признание лицом своей вины в преступлении, обстоятельства которого стали известны еще до его задержания. Судом не приведено убедительных мотивов, по которым Щукин активно способствовал раскрытию преступления", – передала судья слова прокурора.

Сергей Щукин с адвокатом / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Прокурор отметил, что суд не назначил Щукину запрет занимать госдолжности или заниматься определенной деятельностью. А размер штрафа также несправедливый, считает представитель надзорного ведомства. Кроме того, прокуратура обратила внимание на то, что преступление – особо тяжкое, коррупционное, оно направлено против интересов государственной и муниципальной службы, подрывает авторитет должностных лиц.

"Размер назначенного штрафа может вызвать у осужденного чувство вседозволенности, безнаказанности и может быть воспринят им как освобождение от наказания. Кроме того, факт увольнения Щукина с поста до передачи взятки не уменьшает степень общественной опасности совершенного преступления и не является гарантией того, что он в дальнейшем не продолжит заниматься преступной деятельностью", – пояснила прокурор.

Поэтому прокуратура попросила приговор изменить, исключить из него смягчающие обстоятельства (активное способствование раскрытию преступления) и назначить по части 4 статьи 291 УК РФ ("Дача взятки группой лиц по предварительному сговору") наказание в виде пяти лет колонии строгого режима с десятикратным штрафом и запретом занимать госдолжности. Также прокурор предложила зачесть срок пребывания Щукина под стражей с 22 ноября 2023 года по 11 января 2024 года (один день под стражей равен одному дню в колонии). Также прокурор посчитал нужным зачесть нахождение Щукина под запретом определенных действий с 12 января по 20 февраля 2024 года из расчета два дня за один в колонии. В остальной части прокурор попросил оставить приговор без изменений.

Другой представитель надзорного органа, который присутствовал на процессе, требования коллеги поддержал. Он отметил, что суд должен учитывать не только личность виновного и смягчающие обстоятельства, но и степень общественной опасности преступления. По словам прокурора, Щукин понимал противоправный характер и опасность своих действий и сам взял 800 тысяч рублей за посредничество.

"Его действия способствуют утрате доверия общества к государственным институтам, препятствуют проведению социально-экономических преобразований, создают обстановку, благоприятную совершению иных преступлений и рассматриваются как системная угроза безопасности России, а также формируют негативный образ нашего государства в сообществе", – отметил он.

Сергей Щукин / Фото: amic.ru

Позиция защиты Щукина

Адвокат Щукина отметил, что сторона защиты с апелляционным представлением категорически не согласна и попросил оставить приговор Центрального районного суда без изменения.

"Мы полагаем, что приговор Центрального районного суда в полной мере отвечает предъявленным требованиям, является законным и справедливым. Суд учел все обстоятельства, а именно характер и степень общественной опасности преступления, влияние наказания на исправление подсудимого, условия жизни его семьи, личность, а также отсутствие отягчающих обстоятельств", – пояснил адвокат.

Защитник напомнил, что гособвинитель на процессе под протокол подтвердил активное содействие Щукина следствию в раскрытии преступления, а сам подсудимый выполнил все условия досудебного соглашения о сотрудничестве и поддержал представление прокурора о применении особого порядка судебного разбирательства. Также суд учел полное признание Щукиным вины, раскаяние, помощь в раскрытии преступления (Щукин дал показания, в которых рассказал детали дачи взяток и изобличил других лиц), сотрудничество с правоохранителями, наличие несовершеннолетнего ребенка и проблем со здоровьем. Сам Щукин также подчеркнул, что считает приговор законным и обоснованным.

"Я сделал все соответствующие выводы по своей дальнейшей жизненной позиции", – сказал он.

Суд в итоге решил не исследовать доказательства и сразу перейти к прению сторон, повторивших свои позиции. На следующем заседании, которое состоится 20 декабря 2024 года, Щукин скажет последнее слово, и апелляционный суд вынесет приговор.

Сергей Щукин на суде/ Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Какой срок получил Щукин?

2 октября 2024 года Центральный районный суд Барнаула приговорил Сергея Щукина к пяти годам условно и штрафу 2 млн рублей (однократный размер взятки). Гособвинение при этом просило суд назначить Щукину наказание в виде пяти лет колонии строгого режима со штрафом в размере десятикратной суммы взятки – 20 млн рублей. То есть это те же требования, которые предъявляют и сейчас.

Дело рассматривалось в особом порядке, потому что Сергей Щукин заключил со следствием досудебное соглашение и помог расследовать преступление. Самого посредника решение суда устроило и подавать апелляцию он не стал. Зато это вместо него сделала прокуратура.

В чем обвинили Щукина?

Следствие и суд установили, что Сергей Щукин в 2020 году был посредником в передаче взятки размером 2 млн рублей от перевозчика Олега Бесчастного Антону Шеломенцеву. Последний за деньги обещал оказывать покровительство Бесчастному и помочь ему выиграть конкурс на маршруты № 41 и № 78, которые, впрочем, Бесчастному так и не достались. Шеломенцев же получил 1,2 млн рублей и отмыл их, купив автомобиль Subaru Outback. Остальные 800 тысяч Щукин забрал себе за посредничество.

Также Щукин выступил посредником в передаче взятки от директора фирмы "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина. А именно в феврале 2020 года Щукин и Шеломенцев решили построить склады для хранения инертных материалов. Илюшина они попросили разработать проект складов. В обмен Шеломенцев обещал покровительствовать Илюшину при заключении госконтрактов. Разработка проекта оценивалась в 350 тысяч рублей, но деньги за документацию Щукин и Шеломенцев не заплатили. Директор фирмы "Запсиб-Мост" проект выполнил, а Шеломенцев и Щукин получили разрешение на возведение объекта.

Антон Шеломенцев на суде/ Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Кроме того, в феврале 2022 года Илюшин передал Шеломенцеву через Щукина взятку 250 тысяч рублей за помощь при заключении госконтрактов, уверено следствие.

На данный момент в судах рассматриваются дела против Шеломенцева и Бесчастного. Денис Илюшин сейчас находится под арестом, процесс над ним еще не начался. Недавно Илюшин выступил на суде против Шеломенцева, где не признал вины в даче взятки и заверил суд, что преступного умысла в его действиях не было. Также на суде против Шеломенцева недавно зачитали показания "засекреченного свидетеля", который заявил о причастности к делу другого барнаульского перевозчика – Николая Усольцева.