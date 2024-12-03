Денис Илюшин на суде отрицал то, что проект складов и 250 тысяч рублей были взятками Шеломенцеву

03 декабря 2024, 13:31, Антон Дегтярев

Денис Илюшин / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Второй взяткодатель по делу экс-замглавы Барнаула Антона Шеломенцева Денис Илюшин выступил по видеосвязи в Центральном районном суде краевой столицы 2 декабря 2024 года. В своих показаниях вины в даче взятки он не признал и сказал, что никакого преступного умысла в его действиях не было. Подробнее – в материале amic.ru.

Что это за взятка?

Дениса Илюшина подозревают в даче двух взяток вице-мэру Барнаула Антону Шеломенцеву. В деле Шеломенцева он является свидетелем и вторым взяткодателем после перевозчика Олега Бесчастного.

По версии следствия, в феврале 2020 года Шеломенцев и его бывший заместитель Сергей Щукин намеревались построить в Барнауле склады для хранения инертных материалов. Они попросили директора компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина сделать проект для складов (номинальной ценой 350 тысяч рублей) в обмен на покровительство Шеломенцева при заключении госконтрактов. Илюшин свои обязательства выполнил, и Шеломенцев со Щукиным смогли получить разрешение на строительство. Никаких денег за документацию они так и не заплатили. Градсовет впоследствии строительство складов не разрешил.

Также следствие считает, что в феврале 2022 года через Сергея Щукина Илюшин передал Шеломенцеву взятку 250 тысяч рублей за покровительство при заключении госконтрактов.

Таким образом, следствие уверено, что Илюшин дал Шеломенцеву взятки на общую сумму 600 тысяч рублей в виде проекта (с номинальной ценой 350 тысяч рублей) и в виде денег – 250 тысяч рублей.

Выступление Дениса Илюшина по видеосвязи в суде / Фото: amiс.ru, Антон Дегтярев

Проект складов обещали оплатить позже?

Илюшин рассказал, что ООО "Запсиб-Мост" взаимодействовало с дорожным комитетом Барнаула с 2015 года. Компания оказывала комитету услуги по созданию проектов различных объектов. Подрядчиком фирма становилась по результатам торгов, подчеркнул Илюшин.

С Шеломенцевым Илюшин познакомился в 2016 году. Директор компании часто приезжал в Барнаул на совещания в мэрии. После одного из таких совещаний Шеломенцев попросил его разработать проект складов. И руководитель фирмы согласился помочь. Ему сказали, что Щукин арендовал этот участок по цене около 3 млн рублей в год, и на нем нужно было построить склады для хранения инертных материалов.

"Это был частный проект для Щукина. Со Щукиным я не был лично знаком, с ним не контактировал, потом общался только в рамках указанного проекта. Сумма варьировалась от 280 тысяч рублей до 300 в зависимости от того, что им нужно было запроектировать. Щукин сначала сказал, что ему нужны закрытые ангары, потом – открытые ангары. На основании этого составлено техническое задание и подготовлены материалы к договору", – отметил Илюшин.

Стороны договорились, что разработка проекта займет от пяти до шести месяцев. Однако проект был подготовлен с нарушением сроков (просрочка составила полгода). Также Щукин попросил пройти госэкспертизу проектной документации, из-за чего сумма увеличилась на 50 тысяч рублей, то есть до 350 тысяч рублей, сказал Илюшин.

Денис Илюшин на суде / Фото: amic.ru

В итоге проект в 2022 году был передан Щукину, документ прошел госэкспертизу и получил положительное заключение комиссии. При этом письменный договор на разработку проекта не заключался, об этом были только "устные договоренности".

"Договор не составлялся и не было технического задания, потому что мнение Щукина постоянно менялось. Сложно было составить договор и прописать в нем конкретную сумму. Когда положительное заключение было получено, была озвучена сумма по проекту – 350 тысяч рублей. Проект нам не оплатили. Договорились так: когда на стадии реализации проекта нас пригласят в качестве авторского надзора, по его результатам составят договор, куда и войдет сумма разработки проектной документации. Часто при строительстве таких объектов возникают изменения в проектах, вносят корректировки, присутствие нашей компании для этого обязательно", – подчеркнул Илюшин.

Таким образом, Щукин и Шеломенцев должны были заплатить Илюшину 350 тысяч при авторском надзоре, и проект взяткой не был, настаивает Илюшин.

Антон Шеломенцев на суде / Фото: amic.ru

Вторая взятка – "штрафные санкции"?

Что касается второй взятки – 250 тысяч рублей – то Илюшин утверждает, что эти деньги были переданы Щукину в качестве штрафа за просрочку разработки проектной документации на склады на полгода.

"Щукин терпел убытки за эту аренду и нам были выставлены штрафные санкции. Так как наши репутационные обязательства мы должны выполнять, мною была указана эта сумма, которой мы можем покрыть ущерб. Устные обязательства были, нам обещали, что во время авторского надзора при строительстве будет заключен официальный договор. 250 тысяч рублей потребовал Щукин, он просил больше, 600 тысяч рублей, но мы их не могли заплатить. Он требовал денег за убытки, и мы должны были их выплатить. При этом он согласился получить деньги только наличными, лично в Томске", – пояснил Илюшин.

Бизнесмен подчеркнул, что практика, когда заказчик с ними еще не рассчитался, а штрафные санкции уже выдвигаются, – нормальная, и "законом это не запрещено". Сумму именно в 250 тысяч рублей Илюшин предложил сам, потому что "это была прибыль организации". А сумму в 600 тысяч рублей Щукин аргументировал своими потерями за аренду земли.

При этом Илюшин подчеркнул, что Щукин жаловался на "сложное финансовое положение". Куда пошли деньги, Щукин не сказал. Илюшин также пояснил прокурору, что Шеломенцев не оказывал Илюшину никакого покровительства, и у них были только "деловые отношения в рамках рабочих контрактов". И повлиять на результаты торгов чиновник вообще никак не мог, уверен Илюшин.

Денис Илюшин / Фото: amic.ru

"С Шеломенцевым не стоит портить отношения"

Как и в случае Бесчастного, в показаниях Илюшина предварительному следствию и суду нашлись существенные противоречия. В частности, он ранее говорил, что 250 тысяч рублей давались за сохранение с Шеломенцевым "хороших отношений", а не в качестве штрафной санкции.

В показаниях Илюшина предварительному следствию сказано, что в 2015 году он познакомился с Шеломенцевым, и отношения их были сначала деловые, а потом – приятельские. Иногда они созванивались, и Шеломенцев привлекал Илюшина к различным проектам, которые успешно проходили госэкспертизу, пояснял Илюшин.

В 2021 году после одного из совещаний Шеломенцев попросил Илюшина остаться, а затем предложил сделать проект складов на участке в Барнауле. Илюшин согласился, "так как понимал, что с Шеломенцевым не стоит портить отношения в целях дальнейшего сотрудничества по заключению общества контрактов с комитетом". Затем Шеломенцев скинул Илюшину данные по объекту. Илюшин ответил, что создание проекта обойдется в 250-300 тысяч рублей, и на него нужно около шести месяцев. Шеломенцев согласился, но сказал, что договор заключен не будет, "так как это его личная просьба".

"Указанный проект он попросил меня сделать за свой счет, то есть за счет ООО. А он мне впоследствии пообещал указанные деньги отдать. Я не был против и приступил к выполнению. Денег я от него не брал и он мне их не предлагал. Мы периодически созванивались с Шеломенцевым по вопросам проектирования ангара. Шеломенцев дал номер Щукина, с которым я созванивался и встречался по вопросам проектирования", – говорил Илюшин.

Антон Шеломенцев на суде / Фото: amic.ru

Период проектирования затянулся до года из-за недостатков "со стороны работы ООО и прохождения экспертизы", пояснил свидетель. Со слов Илюшина, Шеломенцев его постоянно подгонял, спрашивал о сроках и высказывал недовольство. В итоге проект прошел экспертизу и получил положительный результат.

В 2022 году Шеломенцев позвонил Илюшину и сказал, что у него не хватает денег для оплаты аренды участка для складов. Шеломенцев попросил передать ему 250 тысяч рублей для оплаты аренды участка. При этом Шеломенцев пообещал Илюшину, что это "положительно скажется" на их отношениях и на работе с комитетом, в том числе при выполнении компанией "Запсиб-Мост" госконтрактов.

"Я понимал, что если не дам деньги Шеломенцеву, то дальнейшего сотрудничества с комитетом у меня и ООО уже не будет и сложится негативное отношение к обществу. Я не стал с ним спорить и передал указанную сумму. При этом я понимал, что ничего ему не должен. Шеломенцев сказал, что за деньгами приедет Щукин. Могу с уверенностью сказать, что Шеломенцев не говорил, что берет у меня деньги взаймы и вернет мне их. Это точно был не заем, а просьба передать деньги без их последующего возврата под предлогом сохранения хороших отношений между комитетом и обществом, которые заключались в выполнении госконтрактов на проектирование муниципальных объектов", – рассказал предварительному следствию Илюшин.

Деньги Илюшин снял с личных счетов и в феврале 2022 года к нему Томск приехал Щукин, и Илюшин передал их для Шеломенцева.

Денис Илюшин на суде / Фото: amic.ru

"Не давали ни пить, ни есть"

Под показаниями стоит подпись Илюшина. Несмотря на это, прокурору Илюшин сказал, что это показания "не с его слов", и он их полностью не поддерживает.

"В феврале 2024 года ко мне приехали Следком и ФСБ в пять утра, не давали ни пить, ни есть. Мне сказали о задержании по уголовному делу, попросили взять теплые вещи. Сказали, чтобы я проехал в Барнаул для дачи показаний. В Барнауле был перекрестный допрос с комментированием мнений по делу и различных вариаций. Мне предложили дать показания. Сказали, что адвокат не нужен, потому что я свидетель. На допросе были дополнительные вопросы, уточнения и комментарии. Следователь развернул экран монитора и дал прочитать, я просил внести правки. Замечания следователь не учел, возражения не принял, потому что якобы писал юридическим языком. Слова о штрафных санкциях отклонили, потому что следствие располагает доказанными фактами. Мои показания были полностью отклонены и извращены", – пояснил Илюшин.

По его словам, протокол распечатали, но после этого он его не читал. Подпись Илюшин поставил, потому что доверял следователю и не думал, что его показания могут извратить или написать что-то вне его слов. Якобы потом Илюшин подавал замечания и документы в подтверждение своих слов.

Илюшина арестован?

Да, Илюшин был арестован в октябре 2024 года и находится в СИЗО. Октябрьский районный суд Томска 27 ноября 2024 года продлил ему меру пресечения до 4 января 2025 года.

Антон Шеломенцев/ Фото: amic.ru

В чем обвиняют Шеломенцева?

Антона Шеломенцева обвиняют по трем статьям: "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ), "Легализация (отмывание) денег в крупном размере" (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ) и "Получение взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Первые две статьи связаны с получением взятки от перевозчика Олега Бесчастного. По версии следствия, Бесчастный передал Шеломенцеву 2 млн рублей через заместителя Шеломенцева Сергея Щукина, который выступил посредником в передаче взятки. За деньги Шеломенцев якобы обязался покровительствовать Бесчастному и помочь ему "получить" маршруты общественного транспорта № 41 и 78. Шеломенцев 1,2 млн рублей "отмыл", купив через Щукина автомобиль Subaru Outback. 800 тысяч рублей Щукин забрал себе за посредничество.

Третья статья против Шеломенцева связана как раз с получением взятки 600 тысяч рублей от директора фирмы "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина в виде услуг (350 тысяч рублей) и денег (250 тысяч рублей). Подробнее о деле Шеломенцева можно прочитать по ссылке.

Суд над Шеломенцевым/ Фото: amic.ru

Что с другими фигурантами дела?

Пока приговор вынесли только посреднику Сергею Щукину. Он получил пять лет лишения свободы условно со штрафом 2 млн рублей и запретом занимать госдолжности. При этом 13 декабря прокуратура намерена обжаловать приговор в Алтайском краевом суде.

16 ноября 2024 года процесс против первого взяткодателя Олега Бесчастного стартовал в Индустриальном районном суде, в декабре по делу должен начаться опрос свидетелей.

На суде против Антона Шеломенцева сейчас завершается опрос свидетелей, среди которых были и барнаульские чиновники. До Илюшина на суде в качестве свидетеля выступил первый взяткодатель – Олег Бесчастный, который, по версии следствия, дал Шеломенцеву взятку 2 млн рублей за помощь в получении маршрутов №41 и 78. Что он сказал, можно прочитать здесь. Следующее заседание по делу Шеломенцева состоится 17 декабря 2024 года.