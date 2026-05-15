Онищенко объяснил, почему возврат к экзаменам по билетам невозможен
По его словам, сменилось целое поколение учеников, и уже нет учителей, готовых принимать экзамены по-старому
15 мая 2026, 11:44, ИА Амител
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости заявил, что отказ от ЕГЭ в пользу прежней процедуры сдачи экзаменов разрушит российскую систему образования.
Ранее Онищенко рассказывал, что более пяти лет назад лично участвовал в акции по сдаче ЕГЭ, и тогда процедура показалась ему сложной. Однако сейчас его позиция изменилась.
«Я на ЕГЭ сейчас смотрю так: если мы сейчас начнем возвращать старое, то мы окончательно сломаем нашу образовательную систему. Уже поколение полностью сменилось учеников, которые учились по тем старым программам», — сказал академик.
Он добавил, что уже нет и учителей, которые понимают, как принимать традиционный экзамен по билетам. Поэтому возвращаться точно нельзя, заключил Онищенко.
Напомним, основной этап ЕГЭ-2026 начнется 1 июня.
12:00:13 15-05-2026
коррупционеры в вузах всегда были против ЕГЭ.
12:09:40 15-05-2026
Гость (12:00:13 15-05-2026) коррупционеры в вузах всегда были против ЕГЭ.... Тем не менее в известных республиках, не очень то говорящих по-русски, количество стобалльников по русскому языку зашкаливало )))). Неуж-то верите в их гениальное наследие Пушкина и Толстого?
12:20:22 15-05-2026
....разрушит российскую систему образования... Нельзя разрушить то, что уже разрушено
20:56:11 15-05-2026
Юс (12:20:22 15-05-2026) ....разрушит российскую систему образования... Нельзя разруш... Неужели еще что-то не разрушили???
12:49:39 15-05-2026
Он добавил, что уже нет и учителей, которые понимают, как принимать традиционный экзамен по билетам.
А что здесь сложного? До сих пор еще есть учителя, которые сдавали эти самые экзамены.
13:03:42 15-05-2026
Мутный какой-то этот Онищенко.
13:29:13 15-05-2026
Вежливый Человек (13:03:42 15-05-2026) Мутный какой-то этот Онищенко.... вы путаете Онищенко и Мутко.
20:56:59 15-05-2026
Мусик (13:29:13 15-05-2026) вы путаете Онищенко и Мутко.... Так с одного же поля.
13:13:15 15-05-2026
А он каким боком к экзаменам относится? И что, ВСЕ учителя вдруг разом отупели ?
14:05:06 15-05-2026
и не только билеты вернуть в школу и устные беседы с экзаменатором но вообще методы школ Российской империи до 1917 года вернуть все - наказание розгами, форму гимназий, парады, пение по утрам гимна и так далее - и плевать на мнение каких то онищенко с непонятно каким западным образованием и мировозрением
14:51:10 15-05-2026
Холмс (14:05:06 15-05-2026) и не только билеты вернуть в школу и устные беседы с экзамен... вас точно нужно было бы по этим правилам пороть розгами, за то , что вы и знаки препинания не ставите и фамилию пишете с маленькой буквы. И еще в угол на колени на горох, раз вы по 1917 году ностальгируете.
14:36:10 15-05-2026
А что тут непонятного? В системе ЕГЭ крутятся огромные деньги, от которых кормятся разные онищенки. И очень неплохо кормятся. Нельзя же всю эту ораву взять и лишить кормушки!
17:01:53 15-05-2026
Фурсенки и Онищенки рады стараться развалить и добить лучшую в мире систему школьного образования.. Количество дебилов растёт...
22:44:31 15-05-2026
байден по-русски)
03:12:15 16-05-2026
Привет. Думаю, что коррупционеры, которые внедрили ЕГЭ, почувствовали, что у них задымилась жопа. В следствии этого они пытаются с помощью разнообразных фриков создать видимость правильности введения ЕГЭ. Но вся эта компания по поддержке ЕГЭ ещё больше его дискредитирует. Если они готовы на открытый диалог, то давайте обсудим проблемы современной школы, а не будем выкрикивать какие-то лозунги, после чего опять уходить в тину. Насилие и агрессия в современной школе, падение общего уровня образования, отсутствие инициативы, дошло до того, что школьники не могут даже выразить свои мысли и состояние, я не говорю о том, что после окончания ВУЗа они так и не начинают работать по профессии, в стране абсолютный дефицит любых работников и инженеров, проблемы можно перечислять дальше. Думаю, что Онищенко на эти проблемы из своей тины отвечать не захочет. Ну и для того, что бы окончательно добить этого фрика, который является академиком РАН, скажу о том, что школе на первом месте должно идти воспитание, а образование является только объединяющим фактором для этого, так как каждый человек индивидуален и невозможно дурака приравнять к гению, что они пытаются сделать своим ЕГЭ.
13:07:36 16-05-2026
Гость (03:12:15 16-05-2026) Привет. Думаю, что коррупционеры, которые внедрили ЕГЭ, почу... сам себя разоблачил - сразу видно, что не сдавал ЕГЭ. Экзамен в форме ЕГЭ как раз и не допускает коррупцию в школе. Детей с разных школ свозят в определённую большую школу, где заранее ставят камеры и проч. Списать нельзя, только надейся на свою голову. Деньги родителей никак не помогут при сдаче ЕГЭ. Выпускники из бедных семей и из богатых уравниваются при сдаче ЕГЭ. А это самое главное. Детки состоятельных родителей, если плохо ЕГЭ сдали, смогут отучиться в ВУЗе платно, а для бедных ЕГЭ - единственный шанс получить высшее образование.
13:12:14 16-05-2026
Гость (03:12:15 16-05-2026) Привет. Думаю, что коррупционеры, которые внедрили ЕГЭ, почу... всё в кучу смешал. ЕГЭ всего лишь маленькая часть большой школьной жизни. Цель ЕГЭ - объективно оценить знания выпускника, что ЕГЭ делает прекрасно.
13:46:59 16-05-2026
Уважаемые родители, пока ваши дети торчат в телефоне, им не помогут даже самые гениальные учителя и совершенные системы образования. Попробуйте приобщить ваших детей к чтению!
16:05:32 16-05-2026
Зарабатывают только репетиторы, а в школе учителя не знают детей даже по фамилии, не то что по имени, и не могут дать никаких знаний
20:34:21 16-05-2026
Нахрен вообще было приходить к этому егэ и ломать детей😡 Советское образование было самое лучшее. Его вот и разрушили 😡