Онищенко объяснил, почему возврат к экзаменам по билетам невозможен

По его словам, сменилось целое поколение учеников, и уже нет учителей, готовых принимать экзамены по-старому

15 мая 2026, 11:44, ИА Амител

ЕГЭ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости заявил, что отказ от ЕГЭ в пользу прежней процедуры сдачи экзаменов разрушит российскую систему образования.

Ранее Онищенко рассказывал, что более пяти лет назад лично участвовал в акции по сдаче ЕГЭ, и тогда процедура показалась ему сложной. Однако сейчас его позиция изменилась.

«Я на ЕГЭ сейчас смотрю так: если мы сейчас начнем возвращать старое, то мы окончательно сломаем нашу образовательную систему. Уже поколение полностью сменилось учеников, которые учились по тем старым программам», — сказал академик.

Он добавил, что уже нет и учителей, которые понимают, как принимать традиционный экзамен по билетам. Поэтому возвращаться точно нельзя, заключил Онищенко.

Напомним, основной этап ЕГЭ-2026 начнется 1 июня.