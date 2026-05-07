Власти Барнаула обсудили подготовку к проведению ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году

В 2026 году в экзаменах примут участие более 13 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов

07 мая 2026, 15:50, ИА Амител

Совещание по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ / Фото: barnaul.org

В Барнауле начали готовиться к одной из самых напряженных кампаний для школьников, родителей и педагогов — проведению ЕГЭ (единый государственный экзамен для выпускников 11-х классов) и ОГЭ (основной государственный экзамен, который сдают девятиклассники). В 2026 году государственную итоговую аттестацию в городе будут сдавать более 13 тысяч выпускников, а число экзаменационных пунктов впервые пришлось расширять из-за заметного роста количества учащихся.

Подготовку к экзаменам обсудили на специальном совещании в администрации города. Встречу провел заместитель главы администрации по социальной политике Александр Артемов. В обсуждении участвовали представители районных администраций, полиции, МЧС, Роспотребнадзора, медиков, коммунальных служб и компаний, отвечающих за связь и инфраструктуру.

Главной темой стала готовность пунктов проведения экзаменов к основному периоду ЕГЭ и ОГЭ. Как сообщила начальник отдела общего образования профильного комитета Людмила Бологова, экзаменационная кампания стартует уже в начале июня.

«В 2026 году в экзаменах примут участие более 13 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов. Основной период ГИА стартует 1 июня экзаменами для одиннадцатиклассников, а 2 июня к ним присоединятся девятиклассники. Завершится аттестационная кампания "Президентскими днями" (специальный механизм государственной итоговой аттестации, который дает выпускникам возможность добровольно пересдать один экзамен, чтобы улучшить балл) для учащихся 11-х классов, которые пройдут 8 и 9 июля», — доложила Людмила Бологова.

Из-за увеличения числа выпускников почти на 700 человек в городе пришлось расширять сеть экзаменационных площадок. В этом году в Барнауле будут работать уже 42 пункта проведения экзаменов — больше, чем годом ранее. Дополнительные площадки откроют на базе пяти школ.

Масштаб подготовки к экзаменам в этот раз оказался особенно серьезным. Для проведения государственной итоговой аттестации планируют привлечь более трех тысяч педагогов, а также свыше 300 общественных наблюдателей. Одновременно власти обсуждают и вопросы, которые обычно остаются "за кадром" экзаменов, но напрямую влияют на их проведение.

Один из ключевых пунктов — безопасность. На совещании отдельно говорили о поддержании общественного порядка, антитеррористической защищенности школ и действиях в случае чрезвычайных ситуаций. По итогам обсуждения участники предложили разработать отдельный алгоритм реагирования на возможные ЧП.

Еще одна тема, которая ежегодно вызывает вопросы у выпускников и родителей, — шум рядом с экзаменационными пунктами. Власти решили заранее ввести ограничения: в дни проведения ЕГЭ и ОГЭ с 9:00 до 15:00 возле школ, где будут проходить экзамены, приостановят шумные строительные, дорожные и коммунальные работы.

Кроме того, на особый контроль поставили стабильную работу инфраструктуры. Во время экзаменов специалисты будут следить за бесперебойным электроснабжением, подачей воды и работой связи в пунктах проведения экзаменов.

Подводя итоги встречи, Александр Артемов подчеркнул, что для города важно не только технически организовать экзамены, но и сделать все, чтобы школьники могли спокойно сосредоточиться на сдаче.