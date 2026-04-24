Глава Рособрнадзора отметил, что, возможно, через некоторое время все будет развиваться так быстро, что ЕГЭ отменят

24 апреля 2026, 10:01, ИА Амител

Экзамен, школа, дети / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с ТАСС заявил, что в ближайшие десять лет отмены ЕГЭ ожидать не стоит.

«Пока нам ничего нового никто не предложил», — поделился Музаев.

По словам руководителя ведомства, теоретически отмена ЕГЭ возможна — но не раньше, чем через десятилетие: по его оценке, лишь спустя десять лет ситуация может измениться настолько, чтобы рассмотреть такой вариант. При этом Музаев подчеркнул, что нынешний формат выпускного экзамена, несмотря на имеющиеся недостатки, обеспечивает честность и равные возможности для выпускников из всех регионов России.

Тем временем 21 апреля депутаты Госдумы от фракции партии "Новые люди" направили обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

В нем они предложили разрешить выпускникам пересдавать ЕГЭ сразу по нескольким учебным предметам. Сейчас у школьников есть право добровольно пересдать лишь один предмет в дополнительные сроки.

Авторы инициативы привели статистику: в прошлом году на пересдачу зарегистрировались 135,5 тыс. школьников, причем 77% участников смогли улучшить свои баллы.

По мнению депутатов, это доказывает: вторая попытка помогает ученикам продемонстрировать реальный уровень знаний и снижает влияние экзаменационного стресса. Кроме того, ранее на платформе "Госуслуги" был запущен тренажер по подготовке к ЕГЭ.