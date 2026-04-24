Рособрнадзор: отмены ЕГЭ в ближайшие десять лет не будет
Глава Рособрнадзора отметил, что, возможно, через некоторое время все будет развиваться так быстро, что ЕГЭ отменят
24 апреля 2026, 10:01, ИА Амител
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с ТАСС заявил, что в ближайшие десять лет отмены ЕГЭ ожидать не стоит.
«Пока нам ничего нового никто не предложил», — поделился Музаев.
По словам руководителя ведомства, теоретически отмена ЕГЭ возможна — но не раньше, чем через десятилетие: по его оценке, лишь спустя десять лет ситуация может измениться настолько, чтобы рассмотреть такой вариант. При этом Музаев подчеркнул, что нынешний формат выпускного экзамена, несмотря на имеющиеся недостатки, обеспечивает честность и равные возможности для выпускников из всех регионов России.
Тем временем 21 апреля депутаты Госдумы от фракции партии "Новые люди" направили обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову.
В нем они предложили разрешить выпускникам пересдавать ЕГЭ сразу по нескольким учебным предметам. Сейчас у школьников есть право добровольно пересдать лишь один предмет в дополнительные сроки.
Авторы инициативы привели статистику: в прошлом году на пересдачу зарегистрировались 135,5 тыс. школьников, причем 77% участников смогли улучшить свои баллы.
По мнению депутатов, это доказывает: вторая попытка помогает ученикам продемонстрировать реальный уровень знаний и снижает влияние экзаменационного стресса. Кроме того, ранее на платформе "Госуслуги" был запущен тренажер по подготовке к ЕГЭ.
10:06:37 24-04-2026
здраво
12:08:04 24-04-2026
привязались к этому ЕГЭ, остановиться не могут
14:39:52 24-04-2026
Егэ отменять нельзя!
20:02:02 24-04-2026
Т.е. так и будем плодить "жертв"? Мощное лобби у этого монстра, калечащего наших детей, превращающего их в начетчиков, зазубривших текст и не умеющих думать.