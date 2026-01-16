Онколог предупредил, что горячий чай может привести к раку желудка
В числе потенциально опасных факторов также курение и острая еда
16 января 2026, 11:30, ИА Амител
Врач‑онколог Евгений Черемушкин в беседе с aif.ru рассказал о факторах, способствующих развитию рака желудка. Ключевая причина заболевания, по словам специалиста, – повреждение слизистой оболочки, которое может возникать под влиянием целого ряда привычек.
Онколог пояснил, что хронические воспаления – прямой путь к онкологическим заболеваниям. В числе потенциально опасных факторов он назвал курение и употребление жевательного табака, при которых страдают и полость рта, и желудок.
А также регулярное питье слишком горячего чая или систематическое употребление острой, соленой и жареной пищи. По словам врача, любая еда, провоцирующая воспаление, опасна при избыточном потреблении.
«Например, если человек курит, злоупотребляет какими‑то веществами, например, жевательным табаком, то страдает полость рта и страдает желудок. Горячий чай тоже может способствовать. Хронические воспаления – это всегда дорога к раку», – подчеркнул Евгений Черемушкин.
Нутрициолог Ольга Панова ранее сообщала, что в холодное время года стоит с осторожностью относиться к горячим напиткам – они могут незаметно вредить организму.
Отдельно эксперт отметила, что к зеленому чаю нужно подходить взвешенно. Несмотря на его популярность, он обладает охлаждающим эффектом, что тоже требует учета при регулярном употреблении.
12:10:28 16-01-2026
Наверно любая излишне горячая пища вредна. Про неправильное применение микроволновки тоже можно добавить
13:43:07 16-01-2026
Гость (12:10:28 16-01-2026) Наверно любая излишне горячая пища вредна. Про неправильное ...
Да, любая излишне горячая пища или напитки опасны, они не должны быть слишком горячими.
Но мне интересно, что значит "неправильное применение микроволновки"?
14:12:04 16-01-2026
Гость (13:43:07 16-01-2026) Да, любая излишне горячая пища или напитки опасны, они н... Сразу после ее выключения пищу в пасть нельзя
13:51:35 16-01-2026
Когда уже эти "специалисты" перестанут нести бред.
Любому мало-мальски дотошному россиянину при малейшем включении ума станет понятно, что горячим чай до желудка никогда не дойдёт, потому наиболее вероятен рак гортани, но ведь это узкопрофильный термин и не до всех россиян дойдёт смысл написанного, да?