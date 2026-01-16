Онколог предупредил, что горячий чай может привести к раку желудка

В числе потенциально опасных факторов также курение и острая еда

16 января 2026, 11:30, ИА Амител

Цены на чай. Чай / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Врач‑онколог Евгений Черемушкин в беседе с aif.ru рассказал о факторах, способствующих развитию рака желудка. Ключевая причина заболевания, по словам специалиста, – повреждение слизистой оболочки, которое может возникать под влиянием целого ряда привычек.

Онколог пояснил, что хронические воспаления – прямой путь к онкологическим заболеваниям. В числе потенциально опасных факторов он назвал курение и употребление жевательного табака, при которых страдают и полость рта, и желудок.

А также регулярное питье слишком горячего чая или систематическое употребление острой, соленой и жареной пищи. По словам врача, любая еда, провоцирующая воспаление, опасна при избыточном потреблении.

«Например, если человек курит, злоупотребляет какими‑то веществами, например, жевательным табаком, то страдает полость рта и страдает желудок. Горячий чай тоже может способствовать. Хронические воспаления – это всегда дорога к раку», – подчеркнул Евгений Черемушкин.

Нутрициолог Ольга Панова ранее сообщала, что в холодное время года стоит с осторожностью относиться к горячим напиткам – они могут незаметно вредить организму.

Отдельно эксперт отметила, что к зеленому чаю нужно подходить взвешенно. Несмотря на его популярность, он обладает охлаждающим эффектом, что тоже требует учета при регулярном употреблении.