Эксперты рассказали, сколько нужно пить чая, чтобы дольше жить

Количество кружек напитка в день при этом довольно серьезное

08 ноября 2025, 10:35, ИА Амител

Стакан чая в поле / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Умеренное потребление чая, кофе и воды может оказать положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. На это указывают данные исследования, проведенного британскими учеными с участием 183 тысяч человек в течение 13 лет, сообщает издание "Царьград".

Исследователи обнаружили, что у тех, кто ежедневно употреблял семь-восемь чашек чая и кофе, наблюдались сниженные показатели риска развития серьезных заболеваний. Оптимальным считается сочетание этих напитков в пропорции 2:3 соответственно.

Кофе содержит хлорогеновую кислоту, способствующую профилактике диабета и нейродегенеративных расстройств. Кроме того, он оказывает благоприятное воздействие на микрофлору кишечника. Чай, в свою очередь, богат катехинами, обладающими противовоспалительным и антиоксидантным действием, а также способными бороться с раковыми клетками.