Онколог рассказал, что у умершего Владимира Молчанова был один из сложнейших видов рака

Пять лет назад телеведущий перенес трансплантацию печени из‑за онкологического заболевания

14 мая 2026, 07:51, ИА Амител

Свеча, память / Фото: Сгенерировано Midjourney / amic.ru

В России скончался телеведущий Владимир Молчанов — автор программы "До и после полуночи", известный также по выпускам "Времени" и "90 минут", а также как создатель около 20 документальных фильмов.

В беседе с aif.ru 13 мая онколог Евгений Черемушкин предположил, что речь могла идти о первичном раке печени. Эксперт подчеркнул, что для проведения подобной операции требуется сочетание ряда факторов.

Причиной ухода из жизни стала продолжительная болезнь. В 2025 году ведущего несколько раз госпитализировали с сильными болями в животе, а пятью годами ранее ему провели трансплантацию печени из‑за онкологического заболевания.

Врач пояснил, что печень выполняет роль органа‑фильтра, а развивающаяся в ней опухоль впоследствии может мигрировать отдельными группами клеток по лимфатической системе и попадать в лимфоузлы — это и приводит к образованию метастазов.

«Лимфатическая система омывает все ткани, органы, это такой своеобразный чистильщик организма. Он собирает все что ни попадя и выносит в кровоток, а уже оттуда все идет в те самые системные фильтры. Обычно это печень, легкие, кости скелета. Речь еще может идти и об онкологии, при которой опухоль обладает потенциалом метастазирования», — пояснил врач.

В период с 1975 по 1981 год Молчанов занимался журналистскими расследованиями преступлений нацистов, совершенных в годы Великой Отечественной войны. На момент смерти ему было 75 лет.