Умер ведущий передачи "Радионяня" Лев Шимелов

Ему было 96 лет

27 апреля 2026, 07:00, ИА Амител

Лев Шимелов / Кадр из фильма "Игра для уха. Мастера радиотеатра"

Заслуженный артист РСФСР, конферансье, актер и режиссер Лев Шимелов умер на 97-м году жизни, следует из информации на сайте kino-teatr.ru.

Ученица Шимелова, актриса Янина Мелехова сообщила "МК", что причиной смерти стал инсульт. Артист умер вечером 24 апреля.

Шимелов родился в 1930 году в Баку. Одним из его лучших номеров стала пародия на героев мультфильмов. В 1952 году его пригласили на профессиональную эстраду, а в 1961-м он стал конферансье джаз-оркестра Азербайджана. Шимелов работал в Московском мюзик-холле и Москонцерте.

С 1979 года Лев Шимелов был ведущим радиопередачи "Радионяня". Он озвучил отрывки в песне из мультфильма "Пластилиновая ворона". Снялся в короткометражном фильме "Улыбки танцора" (1974). Поставил программы "Москва улыбается вам" (1978), "Он, она и спорт" (1980), "Это было вчера" (1986) и другие.