Скончался автор программы "До и после полуночи" Владимир Молчанов
Телеведущий ушел из жизни на 76‑м году
13 мая 2026, 10:14, ИА Амител
13 мая журналист Юрий Рост сообщил о смерти советского и российского телеведущего Владимира Молчанова — он ушел из жизни на 76‑м году жизни, сообщает "Парламентская газета".
«Ушел из жизни замечательный, достойный человек Володя Молчанов. Талантливый и умный русский интеллигент, нравственный журналист, блистательный телевизионный ведущий, честный писатель и мой большой друг. Потеря велика и невосполнима», — написал Рост.
Владимир Молчанов родился 7 октября 1950 года в Москве, окончил филологический факультет МГУ. Широкую известность он получил как автор и ведущий телепрограммы "До и после полуночи", которая выходила в конце 1980‑х — начале 1990‑х годов на советском телевидении.
С 1994 года Молчанов был членом Академии российского телевидения, а также возглавлял Мастерскую факультета журналистики в Московском институте телевидения и радиовещания "Останкино".
16:36:42 13-05-2026
как-то мало, 76 всего то. моему дедушке уже 84, живет на природе у реки, гусей выращивает