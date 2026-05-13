Скончался автор программы "До и после полуночи" Владимир Молчанов

Телеведущий ушел из жизни на 76‑м году

13 мая 2026, 10:14, ИА Амител

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13 мая журналист Юрий Рост сообщил о смерти советского и российского телеведущего Владимира Молчанова — он ушел из жизни на 76‑м году жизни, сообщает "Парламентская газета".

«Ушел из жизни замечательный, достойный человек Володя Молчанов. Талантливый и умный русский интеллигент, нравственный журналист, блистательный телевизионный ведущий, честный писатель и мой большой друг. Потеря велика и невосполнима», — написал Рост.

Владимир Молчанов родился 7 октября 1950 года в Москве, окончил филологический факультет МГУ. Широкую известность он получил как автор и ведущий телепрограммы "До и после полуночи", которая выходила в конце 1980‑х — начале 1990‑х годов на советском телевидении.

С 1994 года Молчанов был членом Академии российского телевидения, а также возглавлял Мастерскую факультета журналистики в Московском институте телевидения и радиовещания "Останкино".