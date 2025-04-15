Опасный маневр. Почему с обгоном связана масса запретов и как наказывают нарушителей

Неправильные действия при опережении по встречной полосе могут стоить жизни

15 апреля 2025, 12:25, ИА Амител

Автомобили на трассе /Иллюстративное фото сгенерировано с помощью нейросети Dall-E

Не уверен – не обгоняй. Такого предписания нет в правилах дорожного движения, однако этот неписаный закон знают все водители, ведь обгон – это один из самых опасных маневров на дороге. Он совершается на высокой скорости с выездом на полосу встречного движения. В Госавтоинспекции Алтайского края напомнили правила передвижения по встречной полосе, а также о том, какое наказание ждет тех, кто их нарушает.

Обогнал или опередил?

В правилах дорожного движения есть два понятия – обгон и опережение. Если вы обгоняете попутный автомобиль, не выезжая на встречную полосу движения, то это опережение. Если при этом маневре приходится выезжать на встречку, а после возвращаться на свою полосу – это обгон.

Чем опасен обгон?

Обгон опасен тем, что на встречной полосе могут оказаться другие транспортные средства, и водитель не успевает или не сможет вернуться на свою полосу. И тогда ДТП неизбежно. А поскольку автомобиль при этом маневре движется с высокой скоростью, такие аварии часто бывают смертельными.

С начала 2025 года на территории Алтайского края произошло 38 дорожно-транспортных происшествий с выездом на встречную полосу движения и при совершении маневра обгона, в которых 19 человек погибли и 69 получили ранения.

Так, 4 марта 2025 года на Павловском тракте рядом с поселком Шахи "Лада Приора" при обгоне выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Isuzu, а после – с ВАЗ-2107, движущимся в попутном направлении. Погибли два человека.

Чтобы сократить вероятность аварийных ситуаций, на особо опасных участках дороги выезд на встречную полосу запрещен. На это указывают знаки или разметка. И наказание за это нарушение будет строгим.

Где обгон запрещен?

В правилах дорожного движения прописан четкий перечень участков дороги, где обгон запрещен. И список внушительный:

если полосы встречного движения разделены сплошными линиями всех видов;

если дорога оснащена конструктивными разделительными элементами – трамвайные пути, разделительные полосы и т.п.;

если на дороге с двусторонним движением общее количеством полос более четырех;

на трехполосной дороге, где средняя полоса используется для движения в обоих направлениях;

в зоне действия знака "Обгон запрещен";

на участках дорог с ограниченной видимостью (конец подъема, крутой поворот и т.п.);

в тоннелях, на мостах, эстакадах и путепроводах;

на пешеходных переходах;

на трамвайных линиях встречного направления;

на регулируемых перекрестках;

за 100 метров до железнодорожного переезда.

С полным списком запрещенных для обгона участков на дороге можете ознакомиться по этой ссылке.

Лучше перестраховаться

Кроме того, не рекомендуется совершать обгон:

на обледенелой дороге, неровных участках пути или дороге, покрытой рыхлым снежным слоем, а также водой – машину в процессе перестроения может занести;

во время плохих погодных условий (дождь, метель, туман и т.п.);

на неисправном транспортном средстве или если используются шины не по сезону;

рядом с общественными местами, где неожиданно могут появиться люди.

Как обгонять правильно?

Согласно пункту 11 ПДД РФ, главное при обгоне – не мешать другим участникам движения. Для этого есть простой алгоритм безопасного совершения маневра.

1. Убедитесь, что маневр обгона на данном участке движения не запрещен.

2. Убедитесь, что полоса встречного движения свободна от другого транспорта.

3. Посмотрите, не включен ли у движущегося впереди транспорта левый поворотник – это значит, что он готовится идти на обгон, повернуть налево или развернуться и, значит, вам запрещено выполнять такой маневр.

4. Оцените дистанцию между тем, кого вы собираетесь обогнать и идущим впереди него транспортом, чтобы вы могли безопасно вернуться на свою полосу.

5. Убедитесь, что в этот момент никто не собирается обгонять вас. А во время маневра предупредите поворотником о своих намерениях других участников движения.

Можно ли обгонять сразу несколько транспортных средств подряд?

Если ваш маневр не нарушает ПДД, описанных выше, – можно. А вот пристраиваться "паровозиком" к уже совершающим обгон автомобилям запрещено пунктом 11.2 ПДД РФ. В этом случае правила не нарушает только первый водитель, остальным грозит наказание.

Какое наказание грозит за нарушение правил обгона?

Согласно статье 12.15 КоАП, "минималка" – штраф в размере 7500 рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев. Если сотрудники Госавтоинспекции выявят повторное нарушение в течение года после первого наказания, то прав лишат уже на 12 месяцев.

Если же водитель выезжает на полосу встречного движения систематически, то ему грозит уголовная ответственность (ст. 264 УК РФ).

Штрафы тут уже могут достигать 500 тысяч рублей. Возможны также исправительные или принудительные работы с ограничением свободы до трех лет. Ну и "вишенка на торте" – лишение свободы на срок до трех лет, а в случае смертельного исхода – до 12 лет, в зависимости от обстоятельств аварии.

Так, в начале 2025 года вступил в силу приговор по делу о смертельном ДТП на Рубцовской трассе. В 2023 году автобус выехал на встречную полосу и врезался в большегруз, в результате аварии погибли два человека. Виновника приговорили к пяти годам лишения свободы.

Главное наказание за нарушение правил обгона заключается в том, что нарушитель рискует собственной жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем других людей, подчеркнули в Госавтоинспекции.