Назван способ ускорить YouTube
Совет может помочь пользователям браузера Google Chrome
27 июля 2024, 16:30, ИА Амител
Пользователи YouTube в России начали жаловаться на медленную загрузку видео. Однако есть способ, который может помочь избежать этой проблемы.
Как сообщает "Палач", пользователи компьютерного браузера Google Chrome могут включить экспериментальный протокол QUIC. Он предназначен для ускорения работы веб-сервисов, но пока используется не повсеместно.
"Чтобы включить этот протокол, нужно ввести в адресную строку команду chrome://flags/#enable-quic. После этого перезагрузите программу", – пишет издание.
25 июля председатель IT-комитета Госдумы Александр Хинштейн заявил, что до конца текущей недели скорость загрузки YouTube на компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей – уже до 70%.
16:42:56 27-07-2024
За что хинштейны так ненавидят нас ?
17:35:21 27-07-2024
Гость (16:42:56 27-07-2024) За что хинштейны так ненавидят нас ?... А за что ютюб ненавидит Россию и банит всех пророссийских блогеров?
19:12:24 27-07-2024
Гость (17:35:21 27-07-2024) А за что ютюб ненавидит Россию и банит всех пророссийских бл... А кроме минусов кто то содержательно ответить может? Или вы в безликой массе местных анонимов просто свои плевки транслировать можете?
01:09:40 28-07-2024
Гость (19:12:24 27-07-2024) А кроме минусов кто то содержательно ответить может? Или вы ... может посмотреть количество жертв войны и фото разрушенных городов? А после этого понять, что те, кто поддерживают подобное -понесут уголовную ответственность. тогда картина мира сложится.
07:27:00 28-07-2024
Гость (01:09:40 28-07-2024) может посмотреть количество жертв войны и фото разрушенных ... Опачки) а вот у нас и оппик нарисовался) Але, проснись, штабы покойника давно закрыты, тебе здесь нечего более делать. Объяснять тебе, что отвечать за жертвы должны те, кто их сгенерировал, а это Порошенко и Зеленский, все равно бесполезно. Твоя картина мира не просто неполноценная, она перевернутая. А ты сам просто продукт западной пропаганды.
13:25:28 28-07-2024
Гость (07:27:00 28-07-2024) Опачки) а вот у нас и оппик нарисовался) Але, проснись, штаб... Ну тык ты и сам всего лишь продукт пищеварения. А русские блоггеры это кто? Кто тебе нравится? Киркоров?
16:08:48 28-07-2024
Гость (13:25:28 28-07-2024) Ну тык ты и сам всего лишь продукт пищеварения. А русские бл... Дебила кусок ты) какой киркоров))) ты только гомосеков смотришь? Полно людей с русскими взглядами, которых ютюб забанил. В 2022 году 900 каналов под нож, к середине 2024 года еще 600 каналов закрыли. Совокупная аудитория закрытых каналов более 35 млн пользователей. Но тебе хоть плюй в глаза - ты утрешься и продолжишь лизать сапоги пиндосам)
18:47:45 28-07-2024
Гость (16:08:48 28-07-2024) Дебила кусок ты) какой киркоров))) ты только гомосеков смотр... и что,теперь надо всех российских пользователей наказывать? бей своих... и всё таки,где сынок хинштейна после учебы в бельгии?не пора ли этого депа взять за штаны?
12:04:58 29-07-2024
Гость (19:12:24 27-07-2024) А кроме минусов кто то содержательно ответить может? Или вы ... Подписан на парочку не политических блогеров из России - про даже и речи нет про блокировку, на протяжении пяти лет.
Не могу понять что суета в данном случае.
Все иногенты живут в столице - почему их просто не арестуют ?
Вот например К.А.Собчак
17:02:40 27-07-2024
Что нужно делать на PC и Android:
1. Открываем браузер.
2. Запускаем экспериментальными функции браузера — для этого в адресной строке вводим:
Chrome — chrome://flags/#enable-quic
Edge — edge://flags/#enable-quic
Firefox — about:config → network.http.http3.enabled
Opera - opera://flags/#enable-quic
3. Ставим протокол QUIC в положение Default или Enabled. Если он уже Defalt — меняем на Enabled.
4. Ребутаем браузер и смотрим видосики без зависаний.
Что делаем на iOS:
1. Заходим в настройки и там в раздел «Safari».
2. Выбираем «Дополнения».
3. Листаем вниз и тапаем «Experimental Features».
4. Включаем пункт HTTP3 и наслаждаемся.
Cохраняем и распространяем, пока всё работает
17:15:39 27-07-2024
Олег (17:02:40 27-07-2024) Что нужно делать на PC и Android:1. Открываем браузе...
Проще поменять юзер-агент на мобильный браузер
17:34:40 27-07-2024
Олег (17:02:40 27-07-2024) Что нужно делать на PC и Android:1. Открываем браузе... Мне на Айпаде все ваши инструкции до одного места…
19:24:39 27-07-2024
Олег (17:02:40 27-07-2024) Что нужно делать на PC и Android:1. Открываем браузе... ТТК - не работает.
23:54:51 27-07-2024
включение quic в гугл хроме не помогает, как тормозило так и тормозит даже в 480р