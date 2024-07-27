Совет может помочь пользователям браузера Google Chrome

27 июля 2024, 16:30, ИА Амител

Логотип YouTube / Фото: unsplash.com

Пользователи YouTube в России начали жаловаться на медленную загрузку видео. Однако есть способ, который может помочь избежать этой проблемы.

Как сообщает "Палач", пользователи компьютерного браузера Google Chrome могут включить экспериментальный протокол QUIC. Он предназначен для ускорения работы веб-сервисов, но пока используется не повсеместно.

"Чтобы включить этот протокол, нужно ввести в адресную строку команду chrome://flags/#enable-quic. После этого перезагрузите программу", – пишет издание.

25 июля председатель IT-комитета Госдумы Александр Хинштейн заявил, что до конца текущей недели скорость загрузки YouTube на компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей – уже до 70%.